فيديو يظهر تفاصيل الإشكال بين وسام فارس وعنصر أمني

فيديو يظهر تفاصيل الإشكال بين وسام فارس وعنصر أمني

نشر الممثل وسام حنا مقطع فيديو يظهر تفاصيل الإشكال الّذي وقع بين وسام فارس وعنصر أمني في النافعة، والّذي بسببه تم توقيف فارس في الساعات الماضية.

وعلّق وسام حنا على الفيديو قائلاً "يعني فوق ما انو العسكري بالقوى الأمنيّة واضح هوي اللي عم يعتدي على مواطن لبناني قبل ما يكون ممثل زميل وسحب المسدس عليه، لغاية اليوم وسام فارس لغاية اليوم موقوف بالحبس من نهار الاربعاء".

وتابع وسام حنا "هيدا اسمو ظلم. المقطع المصوّر يللي بيسمّ البدن اهانة للمؤسسة الأمنيّة والعسكريّة كلّها".