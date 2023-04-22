فيديو يظهر تفاصيل الإشكال بين وسام فارس وعنصر أمني

يعني فوق ما انو العسكري بالقوى الامنية واضح هوي لعم يعتدي على مواطن لبناني قبل ما يكون ممثل زميل . و سحب المسدس عليه .
لغاية اليوم وسام فارس لغاية اليوم موقوف بالحبس من نهار الاربعاء
هيدا اسمو ظلم
المقطع المصور يلي بسم البدن اهانة للمؤسسة الامنية و العسكرية كلها #وسام_فارس pic.twitter.com/OKCtDLnTAH
— Wissam R Hanna (@WissamRHanna) April 22, 2023
يعني فوق ما انو العسكري بالقوى الامنية واضح هوي لعم يعتدي على مواطن لبناني قبل ما يكون ممثل زميل . و سحب المسدس عليه .
لغاية اليوم وسام فارس لغاية اليوم موقوف بالحبس من نهار الاربعاء
هيدا اسمو ظلم
المقطع المصور يلي بسم البدن اهانة للمؤسسة الامنية و العسكرية كلها #وسام_فارس pic.twitter.com/OKCtDLnTAH