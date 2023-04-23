الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ما تفكّر مرتين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وفاة الممثل السوري محمد قنوع عن 49 عامًا

فنّ
2023-04-23 | 01:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وفاة الممثل السوري محمد قنوع عن 49 عامًا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وفاة الممثل السوري محمد قنوع عن 49 عامًا

وفاة الممثل السوري محمد قنوع عن 49 عامًا

أعلنت نقابة الفنانين في سوريا وفاة الممثل محمد قنوع عن عمر 49 عامًا اثر احتشاء بعضلة القلب في خبر صدم الجمهور وزملاءه في الوسط الفنّي.

وقالت النقابة عبر الفيسبوك: "نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي إليكم وفاة الزميل النجم محمد قنوع .. لروح فقيدنا الرحمة والسكينة ولنا ولأسرته وأحبائه خالص الصبر والعزاء في هذا المصاب الجلل".

وتفاعل الكثير من النجوم مع خبر الوفاة الصادم وكتبوا كلمات مؤثرة جداً نعوا من خلالها صديقهم وزميلهم.

كما ودعته ابنته ماسة عبر إنستغرام برسالة قالت فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا حبيبي".

آخر الأخبار

فنّ

وفاة

الممثل

محمد قنوع

LBCI التالي
النجوم ينعون محمد قنوع بكلمات مؤثرة
ترك الممثل وسام فارس رهن التحقيق مقابل هذا التعهد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:48

وفاة الممثل السوري محمد قنوع إثر نوبة قلبية

LBCI
فنّ
2023-04-10

وفاة الممثل السوري فائق عرقسوسي... آخر أعماله كان "عروس بيروت"

LBCI
فنّ
2023-03-10

وفاة الممثل روبرت بليك عن عمر 89 عاما

LBCI
فنّ
03:34

النجوم ينعون محمد قنوع بكلمات مؤثرة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:53

بن أفليك: جينيفر لوبيز تأكل كل ما تريد وما زالت تبدو في الـ20

LBCI
فنّ
03:34

النجوم ينعون محمد قنوع بكلمات مؤثرة

LBCI
امن وقضاء
2023-04-22

ترك الممثل وسام فارس رهن التحقيق مقابل هذا التعهد

LBCI
فنّ
2023-04-22

نور حلو موهبة شابة تخترق الساحة الفنية (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-04-22

حجّار: مع تفاقم حدّة التوتر بين اللبنانيين والنازحين السوريين من واجب الأجهزة الأمنية العمل ليلاً نهاراً على حماية الأمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

النهر غدّار وحياتكم قيّمة... احذروا الغرق!

LBCI
أخبار لبنان
04:09

مروان الهبر للـLBCI: شركة طيران الشرق الأوسط أثبتت نجاحها خلال السنوات الـ20 الماضية

LBCI
أخبار دولية
2023-04-22

وكالة سانا: القوات الأميركية في سوريا أخرجت خلال الساعات الماضية عشرات صهاريج النفط باتجاه العراق

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:37

فيديو لوصول الحافلة التي تقل اللبنانيين إلى النقطة التي سينتقلون عبرها إلى خارج السودان... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
06:42

عودة: المؤسسات التابعة للكنيسة قادرة على بلسمة الجراح بانتطار أن يصحو ضمير المسؤولين

LBCI
أخبار لبنان
04:12

حميه للـLBCI: انتظروا قريبًا تكليفًا لمسح كامل الشاطئ اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
03:58

نصار للـLBCI: المخالفات على الاملاك البحرية تفوق الألف.. وأطلب سحب هذا المرسوم من التدوال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

معسكر تدريبي للرغبي تاتش تحضيراً لبطولة العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

معمل نسيج القطن المهجور شاهد على الثورة الصناعية التي كان لبنان رائدها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

بين منير والزعتر قصّة... كيف بدأت وتطورت؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

لبنان مرة جديدة الى العالمية... وهذه المرة عبر سلطاته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

بين الممثل والدركي... ركلٌ وضربٌ فتوقيف!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
01:31

وفاة الممثل السوري محمد قنوع عن 49 عامًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

بين الممثل والدركي... ركلٌ وضربٌ فتوقيف!

LBCI
أمن وقضاء
04:04

دخل كنيسة في الأشرفية وسرق منها إحدى الأيقونات وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه

LBCI
حال الطقس
01:14

منخفض جوي ممطر متوقع أواخر الأسبوع...

LBCI
خبر عاجل
05:44

معلومات للـLBCI: الموقف السعودي لا يزال على حاله من المواصفات التي يفترض أن يتمتع بها رئيس الجمهورية المقبل وأن يكون من خارج الإصطفافات

LBCI
آخر الأخبار
14:48

وفاة الممثل السوري محمد قنوع إثر نوبة قلبية

LBCI
آخر الأخبار
10:37

فيديو لوصول الحافلة التي تقل اللبنانيين إلى النقطة التي سينتقلون عبرها إلى خارج السودان... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

ما مصير الامتحانات الرسمية؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة