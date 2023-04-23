وفاة الممثل السوري محمد قنوع عن 49 عامًا

وفاة الممثل السوري محمد قنوع عن 49 عامًا



أعلنت نقابة الفنانين في سوريا وفاة الممثل محمد قنوع عن عمر 49 عامًا اثر احتشاء بعضلة القلب في خبر صدم الجمهور وزملاءه في الوسط الفنّي.



وقالت النقابة عبر الفيسبوك: "نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي إليكم وفاة الزميل النجم محمد قنوع .. لروح فقيدنا الرحمة والسكينة ولنا ولأسرته وأحبائه خالص الصبر والعزاء في هذا المصاب الجلل".



وتفاعل الكثير من النجوم مع خبر الوفاة الصادم وكتبوا كلمات مؤثرة جداً نعوا من خلالها صديقهم وزميلهم.



كما ودعته ابنته ماسة عبر إنستغرام برسالة قالت فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا حبيبي".