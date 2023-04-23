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بن أفليك: جينيفر لوبيز تأكل كل ما تريد وما زالت تبدو في الـ20
فنّ
2023-04-23 | 04:53
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بن أفليك: جينيفر لوبيز تأكل كل ما تريد وما زالت تبدو في الـ20
بن أفليك: جينيفر لوبيز تأكل كل ما تريد وما زالت تبدو في الـ20
تطرق الممثل بن أفليك الى بعض الحقائق عن زوجته الفنانة جينيفر لوبيز، في مقابلة له مع برنامج The Drew Barrymore Show يوم الجمعة.
وفي سؤال لدرو باريمور عن اللياقة البدنية التي تتمتع بها لوبيز في سن 53، كشف بن أفليك أنه سيشارك "شيئًا سيزعجها"، قائلًا "جينيفر تأكل ما تريد.. بيتزا، كوكيز، آيس كريم… كل شيء".
وتابعت باريمور أسئلتها عما إذا كان السر في المثابرة على الرياضة للحفاظ على شكلها المناسب بشكل لا يمكن إنكاره، فكان رد أفليك: "أنها تتدرب بشكل جيد.. أعني، أنا أتدرب أيضًا لكنني لا أبدو سحريًا في العشرين من العمر، تعرفين ما أعنيه؟"، مشيرًا الى أن "جينيفر لوبيز تأكل كل ما تريد وما زالت تبدو في الـ20".
وأضاف: "نعم هناك التزام وانضباط حقيقي في التدريب. ولكن هناك أيضًا شيء خارق فيها وهو حقيقي. إنها أجمل امرأة في العالم، تبدو مذهلة".
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بن أفليك
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