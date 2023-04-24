محمد قنوع في آخر منشور على فيسبوك... نعى نفسه قبل رحيله!

محمد قنوع في آخر منشور على فيسبوك... نعى نفسه قبل رحيله!

أثار خبر وفاة الممثل السوري محمد قنوع صدمةً لدى الوسط الفني السوري والعربي، وسادت حالة من الحزن على مواقع التواصل الإجتماعي بعد الرحيل المفاجئ عن عمر ناهز 49 عاماً.

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية المنشور الأخير للممثل الراحل محمد قنوع على فيسبوك حيث نعى شخصيّة "شومان" الّتي جسّدها في مسلسل "العربجي" الرمضاني قائلاً "وداعاً شومان"، وعلّق متابعون أن الراحل نعى نفسه قبل اسبوع من وفاته.