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نسرين طافش مع زوجها من جديد بعد انفصال دام 6 أشهر

نسرين طافش مع زوجها من جديد بعد انفصال دام 6 أشهر

بعد انفصالٍ دام حوالي 6 أشهر، عادت المياه إلى مجاريها بين الممثلة السوريّة نسرين طافش وزوجها شريف شرقاوي. في التفاصيل، أعلن شريف شرقاوي الخبر السار في تعليقٍ على صورة لنسرين طافش، فدوّن عبارة "سعيد وفخور انها ملكي"، لترد نسرين عليه قائلةً "أحبك يا حبيبي".