نانسي عجرم تغني للمرة الاولى في بغداد: سعيدة بلقاء الجمهور العراقي

النجمة نانسي عجرم تغني للمرة الاولى في بغداد لمناسبة عيد الفطر، أول حفل غنائي لها في العاصمة العراقية.



تذاكر الحفل بيعت بالكامل وأطربت في خلاله نانسي الجمهور، وهي عبّرت عن سعادتها وفرحها بلقاء جمهورها العراقي على ارض بغداد.