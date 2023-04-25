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شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الجميلة بقالب حلوى ضخم (صور)
فنّ
2023-04-25 | 04:32
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شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الجميلة بقالب حلوى ضخم (صور)
شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الجميلة بقالب حلوى ضخم (صور)
احتفلت النجمة المصريّة شريهان بمناسبة عيد ميلاد ابنتها الجميلة، وشاركت متابعيها على انستغرام بمجموعة صور عبر خاصيّة القصص القصيرة.
وظهرت ابنة شريهان وهي تقطع قالب حلوى ضخم في اللقطات المنشورة، وعلّقت النجمة المصريّة على الصور بالقول "كل سنة وأنتي طيبة يا أميرتي وقوتي وسعادتي.. كل سنة وأنت حبيبتي ودنيتي وأميرتي الجميلة".
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