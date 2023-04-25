هل كتب محمد قنوع وصيته قبل وفاته؟

هل كتب محمد قنوع وصيته قبل وفاته؟

تفاجأ روّاد الإنترنت في الساعات الماضية بانتشار معلومات غير مؤكّدة مفادها ان الممثل السوري محمد قنوع قد كتب وصيّته قبل وفاته.

وحسب ما تناقلته بعض الوسائل الإعلاميّة اللبنانيّة والعربيّة، جاء في وصية محمد قنوع المزعومة: "تذهب ثلاثة ارباع الاموال لزوجته كونها المسؤولة عن اولاده الاربعة، ويتم التصرف بالربع المتبقي لصالح عدد من الجمعيات الانسانية ولا سيما المعنية بمرضى السرطان والجمعيات التي تهتم بالايتام".

لكن هذه المعلومات المنشورة تبقى مجهولة المصدر وبالتالي لا يمكن تبنّيها، فهل فعلاً كتب محمد قنوع وصيّته أم ان المعلومات المنتشرة غير دقيقة؟