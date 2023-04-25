اليسا تخرج عن صمتها: "كل الكلام اللي عم ينحكى منو صحيح"

اليسا تخرج عن صمتها: "كل الكلام اللي عم ينحكى منو صحيح"

بعد تداول معلومات عن وجود أزمة بينها وبين شركة التوزيع، خرجت النجمة اللبنانيّة اليسا عن صمتها ووضعت حدّاً للشائعات في تغريدةٍ أطلقتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

في التفاصيل، غرّدت الفنانة اليسا قائلةً "كل الكلام اللي عم ينحكى عن الألبوم والأغنية والتيزر منو صحيح والحقيقة أبسط من كل هالروايات".

وأردفت اليسا قائلةً "توقّعوا تصدر الأغنية ومن بعدها الألبوم بأي وقت وبتتأكدوا ساعتها إنو ما في شي صحيح من كل اللي انقال".