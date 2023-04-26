الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
26
o
الجنوب
21
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
26
o
الجنوب
21
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ارتفاع عدد الأفلام المتنافسة على السعفة الذهبية لمهرجان كان!
فنّ
2023-04-26 | 03:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ارتفاع عدد الأفلام المتنافسة على السعفة الذهبية لمهرجان كان!
ارتفع عدد الأفلام التي ستتنافس على السعفة الذهبية للدورة السادسة والسبعين من مهرجان كان
ارتفع عدد الأفلام التي ستتنافس على السعفة الذهبية للدورة السادسة والسبعين من مهرجان كان السينمائي إلى 21 مع ضمّ فيلمين للمخرجين الفرنسيين كاترين كورسيني وجان ستيفان سوفير إلى قائمة الأعمال المدرجة ضمن المسابقة، على ما أفاد المنظمون الاثنين.
ويتناول فيلم "لو روتور" (Le retour) الروائي الذي صورته المخرجة كاترين كورسيني في كورسيكا قصة امرأة تعمل لدى زوجين باريسيين يطلب منها الاعتناء بأبنائهما خلال عطلة على جزيرة بوتيه.
وأفادت صحيفة "لو باريزيان" ومجلة "تيليراما" بأن هذا الفيلم كان من المفترض أن يكون مدرجاً في القائمة الأساسية للأعمال المشاركة في المسابقة التي أعلنها المندوب العام للمهرجان تييري فريموفي منتصف نيسان الفائت، لكنه سُحب منها موقتاً.
ويعود سحبه إلى حرص المهرجان على التحقق من شبهات تحرش ومخالفات أثيرت في شأن مشهد لممثلة قاصرة، على ما أوضحت الإدارة للصحيفة، قبل أن تعود وتضمّه إلى اللائحة.
وشرح المركز الوطني الفرنسي للسينما لوكالة فرانس برس أنه اتخذ تدبيراً في حق هذا الفيلم، إذ حرمه المساعدة المالية لكونه لم يبلغ سلفاً اللجنة المسؤولة عن دراسة طلبات التصوير مع الأطفال عن مشهد يتعلق بقاصر.
وسبق لكاترين كورسيني، 66 عاماً، أن شاركت في مسابقة مهرجان كان عام 2021 بفيلم "لا فراكتور".
وبإدراج فيلمها، ارتفع للمرة الأولى إلى سبعة عدد النساء الساعيات إلى الفوز بالسعفة الذهبية هذه السنة، بعدما بلغ خمسة عام 2022.
أما جان ستيفان سوفير، 54 عاماً، فيشارك بفيلمه "بلاك فلايز" (Black Flies) التشويقي الذي يتناول قصة طبيبين في نيويورك، وهو مقتبس من رواية "911" لشانون بورك.
وتعود آخر مشاركة لسوفير في مهرجان كان إلى العام 2017، عندما عُرض خارج المسابقة فيلمه "أون بريار آفان لوب" (Une priere avant l'aube)، عن بريطاني اكتشف الملاكمة خلال تمضيته محكوميته في سجن تايلاندي.
ومن بين مخرجي الأفلام التسعة عشر المدرجة أساساً في المسابقة الأعمال الجديدة للأميركي فيم فندرز والبريطاني كن لوتش والفرنسية كاترين بريا وسواهم.
وأضيف ما مجمله 14 فيلماً الاثنين إلى برنامج المهرجان عموماً، سواء ضمن المسابقة أو خارجها.
آخر الأخبار
فنّ
السعفة الذهبية
مهرجان كان
أفلام
عدد الأفلام
عدد
ارتفاع
التالي
رانيا سلوان نجمة "عروس بيروت" تتعرّض لمحاولة سرقة سيارتها: "هيدا بلدنا" (صور)
وسام فارس لابنته بعد اطلاق سراحه: "أنتِ هدية من السماء"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-04-13
ارتفاع عدد أحكام الإعدام المنفذة في إيران بنسبة 75% في 2022
أخبار دولية
2023-04-13
ارتفاع عدد أحكام الإعدام المنفذة في إيران بنسبة 75% في 2022
0
آخر الأخبار
2023-04-13
أ.ف.ب نقلا عن منظمة غير حكومية: ارتفاع عدد أحكام الإعدام المنفذة في إيران بنسبة 75 بالمئة في 2022
آخر الأخبار
2023-04-13
أ.ف.ب نقلا عن منظمة غير حكومية: ارتفاع عدد أحكام الإعدام المنفذة في إيران بنسبة 75 بالمئة في 2022
0
أخبار دولية
2023-03-29
ارتفاع عدد الرؤوس النووية الجاهزة للاستخدام في 2022 لا سيما في روسيا
أخبار دولية
2023-03-29
ارتفاع عدد الرؤوس النووية الجاهزة للاستخدام في 2022 لا سيما في روسيا
0
آخر الأخبار
2023-03-27
التلفزيون السعودي: ارتفاع عدد ضحايا حادث اصطدام حافلتين شمال عسير إلى 20 قتيلا و29 مصابا
آخر الأخبار
2023-03-27
التلفزيون السعودي: ارتفاع عدد ضحايا حادث اصطدام حافلتين شمال عسير إلى 20 قتيلا و29 مصابا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
05:32
شيرين عبد الوهاب بعد غياب: "عدتُ كأنني سمكة في البحر"
فنّ
05:32
شيرين عبد الوهاب بعد غياب: "عدتُ كأنني سمكة في البحر"
0
فنّ
05:31
نادين نسيب نجيم تنشر صورها الرومنسية مع ناريغ... والتعليقات ممنوعة!
فنّ
05:31
نادين نسيب نجيم تنشر صورها الرومنسية مع ناريغ... والتعليقات ممنوعة!
0
فنّ
05:26
إليسا تثير قلق الجمهور: "سأقف شامخة لو وحيدة ضد العالم كله"
فنّ
05:26
إليسا تثير قلق الجمهور: "سأقف شامخة لو وحيدة ضد العالم كله"
0
فنّ
05:08
هاني شاكر ضحية نصب واحتيال... هروب المتعهد قبل حفله في البحرين! (فيديو)
فنّ
05:08
هاني شاكر ضحية نصب واحتيال... هروب المتعهد قبل حفله في البحرين! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:02
مقتل عضو في مجلس الخبراء الإيراني في هجوم مسلّح في شمال إيران
أخبار دولية
05:02
مقتل عضو في مجلس الخبراء الإيراني في هجوم مسلّح في شمال إيران
0
اخبار البرامج
04:30
"بلا معلميّة".. ماذا تفعلون اذا كنتم تُعانون من القلق أو الـInsomnia؟
اخبار البرامج
04:30
"بلا معلميّة".. ماذا تفعلون اذا كنتم تُعانون من القلق أو الـInsomnia؟
0
آخر الأخبار
05:18
مصدر وزاري شارك في اجتماع السراي للـLBCI: تم تشكيل لجنة مؤلفة من وزيري العمل والشؤون الاجتماعية والمدير العام للامن العام للتنسيق مع الدولة السورية في ملف النازحين من اجل تنظيم العودة الطوعية والامنة
آخر الأخبار
05:18
مصدر وزاري شارك في اجتماع السراي للـLBCI: تم تشكيل لجنة مؤلفة من وزيري العمل والشؤون الاجتماعية والمدير العام للامن العام للتنسيق مع الدولة السورية في ملف النازحين من اجل تنظيم العودة الطوعية والامنة
0
أخبار لبنان
08:11
إجتماع في المالية بحث في إستعادة الإنتظام في عمل المالية العامة منعًا للإنهيار
أخبار لبنان
08:11
إجتماع في المالية بحث في إستعادة الإنتظام في عمل المالية العامة منعًا للإنهيار
بالفيديو
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
04:30
"بلا معلميّة".. ماذا تفعلون اذا كنتم تُعانون من القلق أو الـInsomnia؟
اخبار البرامج
04:30
"بلا معلميّة".. ماذا تفعلون اذا كنتم تُعانون من القلق أو الـInsomnia؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
في ذكراه... الصفحة الأخيرة لبيار صادق
تقارير نشرة الاخبار
14:05
في ذكراه... الصفحة الأخيرة لبيار صادق
0
أخبار دولية
14:00
التعارض السياسي بين دول العالم يتردد صداه في المسارات الإقتصادية
أخبار دولية
14:00
التعارض السياسي بين دول العالم يتردد صداه في المسارات الإقتصادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
اليكم نتائج دورة التنس التي نظمها نادي السيارات والسياحة ATCL
تقارير نشرة الاخبار
13:55
اليكم نتائج دورة التنس التي نظمها نادي السيارات والسياحة ATCL
0
أخبار لبنان
13:49
في ذكرى الإبادة الأرمنية... صلاة وأمسية موسيقية في بكركي
أخبار لبنان
13:49
في ذكرى الإبادة الأرمنية... صلاة وأمسية موسيقية في بكركي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الإجتماع الرباعي في موسكو: شروط وشروط مضادة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الإجتماع الرباعي في موسكو: شروط وشروط مضادة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
هكذا نهدر عشرة ملايين دولار من أجل مبنى لم يستخدم... مبنى قصابيان نموذج لهدر المال العام
تقارير نشرة الاخبار
13:44
هكذا نهدر عشرة ملايين دولار من أجل مبنى لم يستخدم... مبنى قصابيان نموذج لهدر المال العام
0
أخبار لبنان
13:43
ملف النازحين كان محور طاولة حوار نظمتها Ici Beyrouth... ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
13:43
ملف النازحين كان محور طاولة حوار نظمتها Ici Beyrouth... ماذا في التفاصيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
تكامل بين الصورة والصوت... الموسيقى تخلد ذاكرة فيلم ووطن
تقارير نشرة الاخبار
13:38
تكامل بين الصورة والصوت... الموسيقى تخلد ذاكرة فيلم ووطن
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:42
نادين نسيب نجيم مع خطيبها في جزر المالديف... فيديو من رحلة الاستجمام
فنّ
05:42
نادين نسيب نجيم مع خطيبها في جزر المالديف... فيديو من رحلة الاستجمام
2
أخبار لبنان
13:25
اليكم مواعيد الامتحانات الخطية للشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة
أخبار لبنان
13:25
اليكم مواعيد الامتحانات الخطية للشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة
3
أمن وقضاء
06:12
عصابة خطرة في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
06:12
عصابة خطرة في قبضة شعبة المعلومات
4
فنّ
05:46
وسام فارس لابنته بعد اطلاق سراحه: "أنتِ هدية من السماء"
فنّ
05:46
وسام فارس لابنته بعد اطلاق سراحه: "أنتِ هدية من السماء"
5
أخبار لبنان
12:21
كتاب من مولوي الى قوى الأمن الداخلي يتعلّق بالنازحين السوريين.. ماذا جاء فيه؟
أخبار لبنان
12:21
كتاب من مولوي الى قوى الأمن الداخلي يتعلّق بالنازحين السوريين.. ماذا جاء فيه؟
6
تقارير نشرة الاخبار
13:44
هكذا نهدر عشرة ملايين دولار من أجل مبنى لم يستخدم... مبنى قصابيان نموذج لهدر المال العام
تقارير نشرة الاخبار
13:44
هكذا نهدر عشرة ملايين دولار من أجل مبنى لم يستخدم... مبنى قصابيان نموذج لهدر المال العام
7
أخبار لبنان
08:10
وصول الدفعة الأولى من الجالية اللبنانية الموجودة في السودان إلى مطار بيروت.. بو حبيب: نشكر السعودية التي منحت الأولوية لإجلاء رعايانا من السودان
أخبار لبنان
08:10
وصول الدفعة الأولى من الجالية اللبنانية الموجودة في السودان إلى مطار بيروت.. بو حبيب: نشكر السعودية التي منحت الأولوية لإجلاء رعايانا من السودان
8
أمن وقضاء
09:08
أنواع السيارات الأكثر عرضة للسرقة حتى تاريخ 31 آذار
أمن وقضاء
09:08
أنواع السيارات الأكثر عرضة للسرقة حتى تاريخ 31 آذار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store