الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ارتفاع عدد الأفلام المتنافسة على السعفة الذهبية لمهرجان كان!

فنّ
2023-04-26 | 03:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ارتفاع عدد الأفلام المتنافسة على السعفة الذهبية لمهرجان كان!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ارتفاع عدد الأفلام المتنافسة على السعفة الذهبية لمهرجان كان!

ارتفع عدد الأفلام التي ستتنافس على السعفة الذهبية للدورة السادسة والسبعين من مهرجان كان

ارتفع عدد الأفلام التي ستتنافس على السعفة الذهبية للدورة السادسة والسبعين من مهرجان كان السينمائي إلى 21 مع ضمّ فيلمين للمخرجين الفرنسيين كاترين كورسيني وجان ستيفان سوفير إلى قائمة الأعمال المدرجة ضمن المسابقة، على ما أفاد المنظمون الاثنين.

ويتناول فيلم "لو روتور" (Le retour) الروائي الذي صورته المخرجة كاترين كورسيني في كورسيكا قصة امرأة تعمل لدى زوجين باريسيين يطلب منها الاعتناء بأبنائهما خلال عطلة على جزيرة بوتيه.

وأفادت صحيفة "لو باريزيان" ومجلة "تيليراما" بأن هذا الفيلم كان من المفترض أن يكون مدرجاً في القائمة الأساسية للأعمال المشاركة في المسابقة التي أعلنها المندوب العام للمهرجان تييري فريموفي منتصف نيسان الفائت، لكنه سُحب منها موقتاً.

ويعود سحبه إلى حرص المهرجان على التحقق من شبهات تحرش ومخالفات أثيرت في شأن مشهد لممثلة قاصرة، على ما أوضحت الإدارة للصحيفة، قبل أن تعود وتضمّه إلى اللائحة.

وشرح المركز الوطني الفرنسي للسينما لوكالة فرانس برس أنه اتخذ تدبيراً في حق هذا الفيلم، إذ حرمه المساعدة المالية لكونه لم يبلغ سلفاً اللجنة المسؤولة عن دراسة طلبات التصوير مع الأطفال عن مشهد يتعلق بقاصر.

وسبق لكاترين كورسيني، 66 عاماً، أن شاركت في مسابقة مهرجان كان عام 2021 بفيلم "لا فراكتور".

وبإدراج فيلمها، ارتفع للمرة الأولى إلى سبعة عدد النساء الساعيات إلى الفوز بالسعفة الذهبية هذه السنة، بعدما بلغ خمسة عام 2022.

أما جان ستيفان سوفير، 54 عاماً، فيشارك بفيلمه "بلاك فلايز" (Black Flies) التشويقي الذي يتناول قصة طبيبين في نيويورك، وهو مقتبس من رواية "911" لشانون بورك.

وتعود آخر مشاركة لسوفير في مهرجان كان إلى العام 2017، عندما عُرض خارج المسابقة فيلمه "أون بريار آفان لوب" (Une priere avant l'aube)، عن بريطاني اكتشف الملاكمة خلال تمضيته محكوميته في سجن تايلاندي.

ومن بين مخرجي الأفلام التسعة عشر المدرجة أساساً في المسابقة الأعمال الجديدة للأميركي فيم فندرز والبريطاني كن لوتش والفرنسية كاترين بريا وسواهم.

وأضيف ما مجمله 14 فيلماً الاثنين إلى برنامج المهرجان عموماً، سواء ضمن المسابقة أو خارجها.

آخر الأخبار

فنّ

السعفة الذهبية

مهرجان كان

أفلام

عدد الأفلام

عدد

ارتفاع

LBCI التالي
رانيا سلوان نجمة "عروس بيروت" تتعرّض لمحاولة سرقة سيارتها: "هيدا بلدنا" (صور)
وسام فارس لابنته بعد اطلاق سراحه: "أنتِ هدية من السماء"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-04-13

ارتفاع عدد أحكام الإعدام المنفذة في إيران بنسبة 75% في 2022

LBCI
آخر الأخبار
2023-04-13

أ.ف.ب نقلا عن منظمة غير حكومية: ارتفاع عدد أحكام الإعدام المنفذة في إيران بنسبة 75 بالمئة في 2022

LBCI
أخبار دولية
2023-03-29

ارتفاع عدد الرؤوس النووية الجاهزة للاستخدام في 2022 لا سيما في روسيا

LBCI
آخر الأخبار
2023-03-27

التلفزيون السعودي: ارتفاع عدد ضحايا حادث اصطدام حافلتين شمال عسير إلى 20 قتيلا و29 مصابا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:32

شيرين عبد الوهاب بعد غياب: "عدتُ كأنني سمكة في البحر"

LBCI
فنّ
05:31

نادين نسيب نجيم تنشر صورها الرومنسية مع ناريغ... والتعليقات ممنوعة!

LBCI
فنّ
05:26

إليسا تثير قلق الجمهور: "سأقف شامخة لو وحيدة ضد العالم كله"

LBCI
فنّ
05:08

هاني شاكر ضحية نصب واحتيال... هروب المتعهد قبل حفله في البحرين! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:02

مقتل عضو في مجلس الخبراء الإيراني في هجوم مسلّح في شمال إيران

LBCI
اخبار البرامج
04:30

"بلا معلميّة".. ماذا تفعلون اذا كنتم تُعانون من القلق أو الـInsomnia؟

LBCI
آخر الأخبار
05:18

مصدر وزاري شارك في اجتماع السراي للـLBCI: تم تشكيل لجنة مؤلفة من وزيري العمل والشؤون الاجتماعية والمدير العام للامن العام للتنسيق مع الدولة السورية في ملف النازحين من اجل تنظيم العودة الطوعية والامنة

LBCI
أخبار لبنان
08:11

إجتماع في المالية بحث في إستعادة الإنتظام في عمل المالية العامة منعًا للإنهيار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
04:30

"بلا معلميّة".. ماذا تفعلون اذا كنتم تُعانون من القلق أو الـInsomnia؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

في ذكراه... الصفحة الأخيرة لبيار صادق

LBCI
أخبار دولية
14:00

التعارض السياسي بين دول العالم يتردد صداه في المسارات الإقتصادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

اليكم نتائج دورة التنس التي نظمها نادي السيارات والسياحة ATCL

LBCI
أخبار لبنان
13:49

في ذكرى الإبادة الأرمنية... صلاة وأمسية موسيقية في بكركي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الإجتماع الرباعي في موسكو: شروط وشروط مضادة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

هكذا نهدر عشرة ملايين دولار من أجل مبنى لم يستخدم... مبنى قصابيان نموذج لهدر المال العام

LBCI
أخبار لبنان
13:43

ملف النازحين كان محور طاولة حوار نظمتها Ici Beyrouth... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

تكامل بين الصورة والصوت... الموسيقى تخلد ذاكرة فيلم ووطن

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:42

نادين نسيب نجيم مع خطيبها في جزر المالديف... فيديو من رحلة الاستجمام

LBCI
أخبار لبنان
13:25

اليكم مواعيد الامتحانات الخطية للشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة

LBCI
أمن وقضاء
06:12

عصابة خطرة في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
فنّ
05:46

وسام فارس لابنته بعد اطلاق سراحه: "أنتِ هدية من السماء"

LBCI
أخبار لبنان
12:21

كتاب من مولوي الى قوى الأمن الداخلي يتعلّق بالنازحين السوريين.. ماذا جاء فيه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

هكذا نهدر عشرة ملايين دولار من أجل مبنى لم يستخدم... مبنى قصابيان نموذج لهدر المال العام

LBCI
أخبار لبنان
08:10

وصول الدفعة الأولى من الجالية اللبنانية الموجودة في السودان إلى مطار بيروت.. بو حبيب: نشكر السعودية التي منحت الأولوية لإجلاء رعايانا من السودان

LBCI
أمن وقضاء
09:08

أنواع السيارات الأكثر عرضة للسرقة حتى تاريخ 31 آذار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة