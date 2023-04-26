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رانيا سلوان نجمة "عروس بيروت" تتعرّض لمحاولة سرقة سيارتها: "هيدا بلدنا" (صور)
فنّ
2023-04-26 | 05:04
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رانيا سلوان نجمة "عروس بيروت" تتعرّض لمحاولة سرقة سيارتها: "هيدا بلدنا" (صور)
رانيا سلوان نجمة "عروس بيروت" تتعرّض لمحاولة سرقة سيارتها: "هيدا بلدنا" (صور)
وثّقت الممثلة اللبنانيّة رانيا سلوان، نجمة مسلسل "عروس بيروت"، تعرّضها لمحاولة سرقة في لبنان، ونشرت الصور عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق إنستغرام.
في التفاصيل، فقد وجدت الممثلة رانيا سلوان زجاج سيارتها مكسوراً ونشرت الصور الّتي تثبت أن الفاعل حاول سرقة السيارة، وعلّقت قائلةً: "هيدا بلدنا لا في أمن ولا أمان".
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