أفاد عدد من وسائل الإعلام الأميركية بأن المغني الأميركي الإفريقي الكبير هاري بيلافونتيه، الّذي لُقّب "ملك الكاليبسو" بكفاحه من أجل الحقوق المدنية، توفي الثلاثاء في نيويورك عن عمر يناهز 96 عاماً.

ووفق وكالة فرانس برس الإخبارية، فقد حقق بيلافونتيه المولود في هارلم في الأول من آذار 1927 لأم جامايكية وأب مارتينيكي شهرة، واسعة في خمسينات القرن العشرين، بأغنياته التي مزج فيها تأثيرات غرب إفريقيا ومنطقة الكاريبي ونيويورك، وبات رمزاً لحقبة.

فقد عرفت أغنيته "بانا بوت" عام 1955 نجاحاً كبيراً، وبات ألبومه "كاليبسو" عام 1956 أول تسجيل موسيقي في التاريخ تباع منه أكثر من مليون نسخ، كما نال عدداً من جوائز غرامي عن ألبوماته اعتباراً من عام 1960.

وفي الموازاة، شارك بيلافونتيه في عدد من الأفلام السينمائية، وأصبح عام 1957 أول ممثل أسود يتولى دوراً في فيلم عن قصة حب مع ممثلة بيضاء في فيلم "آيلند أن ذي صن" لروبرت روسن، وكذلك أول أميركي من إصل أفريقي ينتج برنامجاً تلفزيونياً ويفوز بجائزة إيمي (1959).

ولم يكتفِ بيلافونتيه بنجاحه الفني، بل كانت له مواقف بارزة، إذ تكفّل تمويل حملة الحقوق المدنية وبات أحد القريبين من زعيمها مارتن لوثر كينغ جونيور. وجمع عام 1963 خمسين ألف دولار، أي ما يساوي 500 ألف دولار اليوم، لإخراج مارتن لوثر كينغ من السجن.

وكان بيلافونتيه أبرز من أطلق مبادرة أغنية "وي آر ذي وورلد" We are the World الجماعية التي غناها 45 فناناً أميركياً عام 1985 لجمع الأموال لمحاربة المجاعة في إثيوبيا.