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وفد من IDAFA عرض مع وزير الشؤون الإجتماعية تحضير نسخة جديدة من المهرجان خارج لبنان
فنّ
2023-04-27 | 02:37
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وفد من IDAFA عرض مع وزير الشؤون الإجتماعية تحضير نسخة جديدة من المهرجان خارج لبنان
وفد من IDAFA عرض مع وزير الشؤون الإجتماعية تحضير نسخة جديدة من المهرجان خارج لبنان
زار وفد من مهرجان "IDAFA" برئاسة الاعلامي "سام سعد"، رئيس المهرجان وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور "هيكتور حجار" في مكتبه في الوزارة، في إطار تنسيق ومناقشة الخطوات المطلوبة لتحضير نسخة جديدة من المهرجان خارج لبنان.
استعداداً لهذه المناسبة تمت المشاورات حول الدولة العربية التي ستستضيف المهرجان بمواكبة صحافية لبنانية وعربية وبمشاركة اخصائيين عرب ملمين بظروف اصحاب الهمم في الدول المضيفة.
ونظراً لاهمية الحدث، شمل اللقاء تحضير مسودة لجولة خارج لبنان تتضمن مجموعة دول من المقرر ان تستضيف المهرجان بنسخ متتالية بهدف اطلاقه نحو العالمية حاملاً رسالة انسانية ولدت في لبنان وستنتشر وتتوسع نحو دول العالم لما في مصلحة ذوي الاحتياجات الخاصة وتوعية البيئة المحيطة بهم.
يذكر ان حصة اصحاب الهمم في لبنان كانت كبيرة في الاجتماع اذ يستمر "سام سعد" وفريق العمل منذ إنطلاق مهرجان إضافة العالمي بالتحضيرات اللوجستية للمهرجان.
بدوره، ابدى الوزير هيكتور حجار كل الاستعداد لتقديم جميع سبل الدعم والتسهيلات لانطلاقة نسخة جديدة من المهرجان في الخارج.
وقد توجه سام سعد عقب هذا الاجتماع الى الاردن يليها جولة عربية واسعة لتنسيق مع الدول التي ستستضيف هذا المهرجان عاماً بعد عامٍ فيكون لبنان مصدر مشع يحمل راية الانسانية الى العالم اجمع.
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