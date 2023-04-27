المشاهير يودّعون سامي خياط... "ضحكةٌ حلوة تذوي في زمن التجهّم والعبوس"

قيمة فكرية وكوميدية وفنية كبيرة خسرها لبنان اليوم بخسارة الفنان المبدع سامي خياط. كان الضحكة المثقفة والراقية والمسرح المستمر بعطاء كبير. الله يرحمو ويصبّر عيلتو pic.twitter.com/O9WYjbccJ8
— Elissa (@elissakh) April 26, 2023
قيمة فكرية وكوميدية وفنية كبيرة خسرها لبنان اليوم بخسارة الفنان المبدع سامي خياط. كان الضحكة المثقفة والراقية والمسرح المستمر بعطاء كبير. الله يرحمو ويصبّر عيلتو pic.twitter.com/O9WYjbccJ8
وداعاً #سامي_خياط 💔
فترة كبيرة من المسرح الكوميدي اللبناني مرتبطة فيه بذاكرتنا. نفسه بالسما 🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/QwLoHAH8py
— Carmen Lebbos - كارمن لبس (@C_lebbos) April 26, 2023
وداعاً #سامي_خياط 💔
فترة كبيرة من المسرح الكوميدي اللبناني مرتبطة فيه بذاكرتنا. نفسه بالسما 🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/QwLoHAH8py
وداعاً #سامي_خياط
روحٌ جميلة أثرت عالمنا بالكثير من العطاء الفني على مر السنين ، كم أدهشني حضورك على المسرح وأنا في بداياتي ، موهبة لن تتكرر ، لروحك السلام أستاذي . pic.twitter.com/x6MBqXPSkY
— Wissam Sabbagh (@Wissam_Sabbagh) April 26, 2023
وداعاً #سامي_خياط
روحٌ جميلة أثرت عالمنا بالكثير من العطاء الفني على مر السنين ، كم أدهشني حضورك على المسرح وأنا في بداياتي ، موهبة لن تتكرر ، لروحك السلام أستاذي . pic.twitter.com/x6MBqXPSkY
ضحكةٌ حلوة تذوي في زمن التجهّم والعبوس…
ويفتقد #لبنان وجهاً بشوشاً أنيساً، وعلامة فارقة من علامات المسرح الفكاهي الساخر من واقع الحال على مدى عقود شهدت الكثير من تبدّل الأحوال.
وداعاً #سامي_خياط
لروحه الرحمة ولذويه ومحبيه أحرّ العزاء. pic.twitter.com/youqwjQzrM
— Zahi Wehbe (@Zahiwehbe) April 26, 2023
ضحكةٌ حلوة تذوي في زمن التجهّم والعبوس…
ويفتقد #لبنان وجهاً بشوشاً أنيساً، وعلامة فارقة من علامات المسرح الفكاهي الساخر من واقع الحال على مدى عقود شهدت الكثير من تبدّل الأحوال.
وداعاً #سامي_خياط
لروحه الرحمة ولذويه ومحبيه أحرّ العزاء. pic.twitter.com/youqwjQzrM
رحيل #سامي_خياط الكاتب والممثل والمخرج والفكاهي اللبناني - الفرانكوفوني … تاركا ً بصمات ٍ كثيرة في عالم المسرح والتمثيل والدفاع عن حقوق الحيوان.
— Yazbek Wehbe (@YazbekWehbe) April 26, 2023
رحيل #سامي_خياط الكاتب والممثل والمخرج والفكاهي اللبناني - الفرانكوفوني … تاركا ً بصمات ٍ كثيرة في عالم المسرح والتمثيل والدفاع عن حقوق الحيوان.
#سامي_خياط ضلّ يناضل فرحاً على خشبة المسرح بكل الازمنة حتى آخر نفَس
الله معك 🙏🏻
— Rima Njeim (@RimaNJEIM) April 26, 2023
#سامي_خياط ضلّ يناضل فرحاً على خشبة المسرح بكل الازمنة حتى آخر نفَس
الله معك 🙏🏻