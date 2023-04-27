المشاهير يودّعون سامي خياط... "ضحكةٌ حلوة تذوي في زمن التجهّم والعبوس"

وداعاً #سامي_خياط

روحٌ جميلة أثرت عالمنا بالكثير من العطاء الفني على مر السنين ، كم أدهشني حضورك على المسرح وأنا في بداياتي ، موهبة لن تتكرر ، لروحك السلام أستاذي . pic.twitter.com/x6MBqXPSkY