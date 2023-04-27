عائلة محمد قنوع تخرج عن صمتها... هل تعرّض لخطأ طبّي أدّى الى وفاته؟

عائلة محمد قنوع تخرج عن صمتها... هل تعرّض لخطأ طبّي أدّى الى وفاته؟

كثرت المعلومات غير الدقيقة حول سبب وفاة الممثل السوري محمد قنوع، وآخرها انتشار أنباء مجهولة المصدر حول خطأ طبّي أدّى الى وفاة نجم الدراما السوريّة، فما حقيقة ما يتمّ تداوله؟

في التفاصيل، خرجت عائلة الراحل محمد قنوع عن صمتها ووضعت حدّاً للأخبار المُتداولة، ورفضت ما يُنسب اليها عن تعرّض الراحل لخطأ طبّي، وأدرجتها ضمن إطار الشائعات.

بالمقابل، نفت العائلة أيضاً كلّ ما يتمّ تداوله عن مضمون وصية محمد قنوع، مع التأكيد على ان هذا الموضوع شأن خاص بين الفنان الراحل وزوجته وعائلته الصغيرة.