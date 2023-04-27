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فيلم "رمسيس باريس" لهيفاء وهبي يواصل رحلة نجاحه... وأغنية "شير" تحصد الملايين!

فنّ
2023-04-27 | 05:13
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فيلم &quot;رمسيس باريس&quot; لهيفاء وهبي يواصل رحلة نجاحه... وأغنية &quot;شير&quot; تحصد الملايين!
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فيلم "رمسيس باريس" لهيفاء وهبي يواصل رحلة نجاحه... وأغنية "شير" تحصد الملايين!

فيلم "رمسيس باريس" لهيفاء وهبي يواصل رحلة نجاحه... وأغنية "شير" تحصد الملايين!

يواصل فيلم "رمسيس باريس" السينمائي للنجمة هيفاء وهبي رحلة نجاحه في صالات السينما اللبنانيّة والعربيّة، وقد شهدت مواقع التواصل الإجتماعي في الأيام الماضية على مشاركات كثيفة من روّاد الانترنت الّذين أثنوا على العمل الكوميدي الّذي يتصدّر شبّاك التذاكر عربياً.
 
في سياقٍ متصل، تخطّى هاشتاغ "رمسيس باريس" عتبة الـ 12 مليون مشاهدة على تطبيق تيك توك. كما حصدت أغنية "شير" للفنانة هيفاء وهبي من فيلم "رمسيس باريس" أكثر من 3 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب، وتصدّرت الأغنية قائمة "الأغنيات الرائجة" على تطبيق سناب شات.

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