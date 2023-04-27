طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل رسمياً... هكذا أعلنا الخبر!

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل رسمياً

أعلنت مصممة الأزياء بسمة بوسيل طلاقها رسمياً من الفنان تامر حسني عبر حسابها على إنستغرام.



وقد نشرت بوسيل ستوري جاء فيها: "جعلنا بينكم موده ورحمه ده کلام ربنا في الزواج والطلاق لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير آمين يارب".