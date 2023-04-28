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إد شيران يعزف ويغنّي في المحكمة لإثبات براءته من اتهامات بسرقة أدبية
فنّ
2023-04-28 | 03:30
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إد شيران يعزف ويغنّي في المحكمة لإثبات براءته من اتهامات بسرقة أدبية
غنّى إد شيران وهو يعزف على الغيتار الخميس داخل قاعة محكمة في نيويورك
غنّى نجم البوب البريطاني إد شيران وهو يعزف على الغيتار الخميس داخل قاعة محكمة في نيويورك حيث يمثل في قضية تتعلق بسرقة أدبية من أغنية للأميركي مارفن غاي، على ما أفادت وسائل إعلام أميركية.
وهذه المرة الثانية في عام التي يواجه فيها شيران، 32 عاماً، قضية مرتبطة بسرقة أدبية في أغنياته الشهيرة عالمياً.
وبعدما حكمت المحكمة العليا في لندن لصالحه في إحدى الدعاوى خلال العام الفائت، يدفع شيران ببراءته هذه المرة من اتهامات وجهها له ورثة إد تاونسند، وهو موسيقي ومنتج شارك في تأليف أغنية غاي الصادرة العام 1973. وكانت المُحاكمة انطلقت مطلع الأسبوع في مانهاتن.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنّ متخصصاً في الموسيقى أشار الخميس إلى أنّ تعاقب النغمات في الأغنيتين متشابه إلى حد ما، وهو ما دفع شيران إلى تأدية الأغنية داخل قاعة المحكمة وهو يعزف على الغيتار.
وعزف شيران المقاطع الموسيقية الأربعة الرئيسية لأغنتيه "ثينكينغ أوت لاود"، ليؤكّد اختلافها عن النغمات الخاصة بأغنية "ليتز غِت إت أون" (1973) لمارفن غاي.
وحاول شيران من خلال عزف مقطع من أغنيته ثم آخر من أغنية غاي، أن يثبت أنّ نغمات "ليتز غِت إت أون" لا تتناسب مع "ثينكينغ أوت لاود".
كذلك، أكّد الموسيقي البريطاني أمام المحكمة أنّه كتب في شباط 2014 كلمات أغنيته في منزله بالشراكة مع المغنية وكاتبة الأغاني أيمي وادج التي عادةً ما يتعامل معها.
ونقلت محطة "إيه بي سي" الإخبارية عن شيران قوله "كنّا جالسَيْن ومعنا آلتي الغيتار، وألّفنا آنذاك أغانٍ كثيرة".
وكانت أغنية "ثينكينغ أوت لاود" ظهرت عند صدورها في ترتيب أفضل مئة أغنية في الولايات المتحدة، وفاز شيران عنها بغرامي "أغنية العام" لسنة 2016.
ومن المقرر معاودة الجلسات الاثنين.
آخر الأخبار
فنّ
إد شيران
غناء
عزف
قاعة محكمة
محاكمة
سرقة أدبية
اتهامات
مارفن غاي
ثينكينغ أوت لاود
ليتز غِت إت أون
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