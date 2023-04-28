نادين نسيب نجيم تردّ على الانتقادات: "عطلة مليئة بالحبّ والطاقة الإيجابيّة"

نادين نسيب نجيم تردّ على الانتقادات: "عطلة مليئة بالحبّ والطاقة الإيجابيّة"

ردّت الممثلة اللبنانيّة نادين نسيب نجيم على الانتقادات الّتي طالتها من قبل بعض الناشطين على منصّات التواصل الاجتماعي بسبب نشر صورها الرومنسيّة مع خطيبها ناريغ أثناء إجازتهما في جزر المالديف.

فغردّت نادين نسيب نجيم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلةً: "موضوع بسيط ومنّو مستاهل كلّ هالطاقة يللي عم يحطّوها بالسلبّيات كرمال صورتين ولأوّل مرّة من عطلة مليئة بالحبّ والطاقة الإيجابيّة وكأنّهم عايشين على كوكب آخر".