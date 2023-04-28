إليسا تضع النقاط على الحروف: "تفاصيل حالت دون توقيع العقد مع روتانا"

تفاصيل صغيرة بس مهمة حالت دون توقيع العقد مع شركة روتانا! روتانا عيلتي وما بقبل اي شي ينزع علاقتي فيا، بس حتى بقلب العيلة في اختلاف بوجهات النظر!
كل تأخيرة وفيها خيرة ، فشوية تأخير وراحة بال أطول أحسن أكيد بتمنى تتفهمو هل الشي !!@salhendi @RotanaMusic
— Elissa (@elissakh) April 27, 2023
تفاصيل صغيرة بس مهمة حالت دون توقيع العقد مع شركة روتانا! روتانا عيلتي وما بقبل اي شي ينزع علاقتي فيا، بس حتى بقلب العيلة في اختلاف بوجهات النظر!
كل تأخيرة وفيها خيرة ، فشوية تأخير وراحة بال أطول أحسن أكيد بتمنى تتفهمو هل الشي !!@salhendi @RotanaMusic