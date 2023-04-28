إليسا تضع النقاط على الحروف: "تفاصيل حالت دون توقيع العقد مع روتانا"

إليسا تضع النقاط على الحروف: "تفاصيل حالت دون توقيع العقد مع روتانا"

بعد الجدل الحاصل بسبب حذف الإعلان الترويجي الخاص بأغنيتها الجديدة عن حسابات روتانا، وضعت النجمة اللبنانيّة إليسا النقاط على الحروف وأوضحت التفاصيل في تغريدةٍ جديدة عبر تويتر.

ودوّنت الفنانة إليسا عبر حسابها الرسمي: " تفاصيل صغيرة بس مهمة حالت دون توقيع العقد مع شركة روتانا! روتانا عيلتي وما بقبل اي شي ينزع علاقتي فيها، بس حتى بقلب العيلة في اختلاف بوجهات النظر".

وأردفت إليسا قائلةً: "كلّ تأخيرة وفيها خيرة، فشوية تأخير وراحة بال أطول أحسن أكيد بتمنى تتفهّموا هالشي".