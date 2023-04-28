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أسعد رشدان: "سوف أرحل وسأتفرّغ لشيبتي"

فنّ
2023-04-28 | 05:13
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أسعد رشدان: &quot;سوف أرحل وسأتفرّغ لشيبتي&quot;
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أسعد رشدان: "سوف أرحل وسأتفرّغ لشيبتي"

أسعد رشدان: "سوف أرحل وسأتفرّغ لشيبتي"

في تغريدةٍ ملفتة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، دوّن الممثل اللبناني القدير أسعد رشدان التالي: "لقد نجحوا، وسوف أرحل... لن ألتفت إلى الوراء".
 
وأضاف الممثل أسعد رشدان في تغريدته الّتي نالت تفاعلاً كبيراً من قبل روّاد الإنترنت: "لن آسف على شيء، لا تاريخ، لا جغرافيا، لا طفولة ولا شباب، سأتفرّغ لشيبتي، و... ما يكون وطن".

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