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أسعد رشدان: "سوف أرحل وسأتفرّغ لشيبتي"
فنّ
2023-04-28 | 05:13
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أسعد رشدان: "سوف أرحل وسأتفرّغ لشيبتي"
أسعد رشدان: "سوف أرحل وسأتفرّغ لشيبتي"
في تغريدةٍ ملفتة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، دوّن الممثل اللبناني القدير أسعد رشدان التالي: "لقد نجحوا، وسوف أرحل... لن ألتفت إلى الوراء".
وأضاف الممثل أسعد رشدان في تغريدته الّتي نالت تفاعلاً كبيراً من قبل روّاد الإنترنت: "لن آسف على شيء، لا تاريخ، لا جغرافيا، لا طفولة ولا شباب، سأتفرّغ لشيبتي، و... ما يكون وطن".
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