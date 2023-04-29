أحدث ظهور للآنسة وردة نجمة "يوميات جميل وهناء".. رباب كنعان تغزو الإنترنت! (صور)

أحدث ظهور للآنسة وردة نجمة "يوميات جميل وهناء".. رباب كنعان تغزو الإنترنت! (صور)

شكّل أحدث ظهور للممثلة السوريّة رباب كنعان في عزاء زميلها الراحل محمد قنوع ضجّةً على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية.

في التفاصيل، فقد غزت صور الممثلة رباب كنعان، صاحبة شخصيّة الآنسة وردة في المسلسل الشهير "يوميات جميل وهناء"، الإنترنت وعبّر البعض عن سعادتهم برؤيتها بعد غياب.

لكن بعض الروّاد اعتبروا أن ملامح رباب كنعان قد تغيّرت مع تقدّمها في السنّ وهو الأمر الذي أثار استياء محبّيها.