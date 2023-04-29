بعد أربع زيجات... نصيحة أحمد سعد للشباب!

بعد أربع زيجات... نصيحة أحمد سعد للشباب!

بعد أربع زيجات، قدّم الفنان المصري أحمد سعد نصيحةً للشباب حول أهميّة اختيار الزوجة المستقبليّة.

في التفاصيل، صرّح الفنان أحمد سعد "من خلال تجربة زواجي أربع مرات، شايف إن قمة النضج إنك تختار زوجة بتهتم بنفسها مش بتهتم بيك أكتر شيء وبتحب نفسها أوي علشان لما تحب نفسها أكتر حاجة تقدر تحبك، مش تقول إنها بتحبني أكتر حد في الدنيا لأ تكون بتحب نفسها وتهتم بنفسها، ويكون عندها كيان وبتحب كيانها لأنها لو بتحب كيانها هتقدر تحب كيانك ولو فاقدة أي شيء في حبها لنفسها مش هتحبك أكتر حاجة".