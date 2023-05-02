وفاة مصطفى درويش تصدم الوطن العربي.. لم يستطع النوم قبل ساعات من رحيله!

وفاة مصطفى درويش تصدم الوطن العربي.. لم يستطع النوم قبل ساعات من رحيله!

شكّل خبر وفاة الممثل المصري مصطفى درويش عن عمر يناهز 45 عاماً صدمةً للوطن العربي، وخيّم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد رحيله المفاجئ إثر أزمةٍ قلبيّة.

وسرعان ما تداول روّاد الإنترنت المنشور الأخير الّذي دوّنه الراحل مصطفى درويش عبر صفحته على فيسبوك قبل ساعات من رحيله، وأعلن فيه أنّه يعجز عن النوم بالقول " هو انا بس اللي مابقتش عارف انام".