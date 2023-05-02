شيرين عبد الوهاب مع حسام حبيب في السعودية... مسك بيدها برومنسية والضحكة ثالثهما! (صور)

شيرين عبد الوهاب مع حسام حبيب في السعودية... مسك بيدها برومنسية والضحكة ثالثهما! (صور)

في أحدث ظهورٍ لها، وصلت النجمة المصريّة شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها الفنان المصري حسام حبيب الى المملكة العربيّة السعوديّة، وذلك للمشاركة بليلة روائع الموجي في مدينة الرياض.

وظهر حسام حبيب في اللقطات المُتداولة وهو يمسك بيد شيرين عبد الوهاب والضحكة ثالثهما، نافياً بذلك شائعات توتر العلاقة بينهما وانفصالهما من جديد.