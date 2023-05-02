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التهابات حادة في وجه سوزان نجم الدين.. لن تصدّقوا السبب!
فنّ
2023-05-02 | 07:15
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التهابات حادة في وجه سوزان نجم الدين.. لن تصدّقوا السبب!
التهابات حادة في وجه سوزان نجم الدين.. لن تصدّقوا السبب!
أعلنت الممثلة السوريّة سوزان نجم الدين عن إصابة وجهها بالتهابات حادة، فما سبب الحالة الصحيّة الّتي تحدّثت عنها نجمة الدراما وما علاقة تصوير مسلسلها الأخير؟
في التفاصيل، كشفت الممثلة سوزان نجم الدين ان شخصيّة "جواهر" في مسلسل "مربى العز" تسبّبت لها بأزمةٍ صحيّةٍ، قائلةً "كلّ يوم كنت بشدّ وجهي لأن عندي مراحل. لما أزيل التلزيق، ينسلخ الجلد وتكرّر الأمر أكثر من مرّة فحدثت التهابات في الوجه، وحتى الآن هناك آثار".
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