"ضفر رجلها بيمثل أحسن منها"... هل هاجمت سوسن ميخائيل ممثلة لبنانيّة؟

"ضفر رجلها بيمثل أحسن منها"... هل هاجمت سوسن ميخائيل ممثلة لبنانيّة؟

ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بتصريح منسوب للممثلة السوريّة سوسن ميخائيل تهاجم فيه ممثلة لبنانيّة، وجاء فيه "كان ياما كان في سالف العصر الحقير يلي وصلنالو وحدة لبنانية انشهرت لأنو مسلسل انشهر ويا ارض اشتدي ما حدا قدي رفضت تقعد بكرفان واحد مع ممثلة سورية ضفر رجلها بيمثل احسن منها".

وبعد البلبلة الكبيرة الّذي أحدثه هذا المنشور، خرجت سوسن ميخائيل عن صمتها نافيةً خبر مهاجمتها لممثلة لبنانيّة، وأكّدت ان الكلام المنسوب لها لا أساس له من الصحة.