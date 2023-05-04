النجوم يودّعون ايلي شويري بحزن... وداعاً أيها العملاق!

اغنياته هي الوطن، محفورة في الزمن ، تتذكّرها الأجيال ولا تُطوى في كفَن.

رحيل الفنان #ايلي_شويري عن ٨٤ عاماً.

بكتب إسمك يا بلادي

عالشمس لْمَا بتغيب

لا مالي ولا ولادي

على حبِّك ما فيه حبيب. pic.twitter.com/CVZWYYvJZL