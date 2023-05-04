النجوم يودّعون ايلي شويري بحزن... وداعاً أيها العملاق!

#إيلي_شويري فنّان بحجم الوطن، بصماته راسخة في تاريخ الموسيقى العربيّة.
غنّى للأرض والحب والوطن فكان عملاقاً، ولا زال مدرسة في #الفن والأخلاق.
برحيله خسر #لبنان والوطن العربي قامة فنيّة استثنائيّة يبقى ذكراها مؤبّداً.
كامل العزاء لأسرته ومحبّينه وعشّاق الفن الأصيل.#راغب_علامة
— RaghebAlama (@raghebalama) May 4, 2023
#إيلي_شويري فنّان بحجم الوطن، بصماته راسخة في تاريخ الموسيقى العربيّة.
غنّى للأرض والحب والوطن فكان عملاقاً، ولا زال مدرسة في #الفن والأخلاق.
برحيله خسر #لبنان والوطن العربي قامة فنيّة استثنائيّة يبقى ذكراها مؤبّداً.
كامل العزاء لأسرته ومحبّينه وعشّاق الفن الأصيل.#راغب_علامة
من عمالقة بلادي وصاحب تاريخ فني عريق 🤍#ايلي_شويري وداعاً 🙏🏻 pic.twitter.com/4rLePjaRuW
— Yara (@yara_lb) May 4, 2023
من عمالقة بلادي وصاحب تاريخ فني عريق 🤍#ايلي_شويري وداعاً 🙏🏻 pic.twitter.com/4rLePjaRuW
قد سقط المارد وإسمه سيبقى خالداً لكل الأحيال ……
رحل أهّم من لحّن وغنّى ل لبنان الحبيب
سنبقى نغني معك #بكتب_إسمك_يا_بلادي عالشمس لما بتغيب
لا مالي ولا ولادي على حبّك ما في حبيب .
وداعاً أبها العملاق الكبير من وطني لبنان
الى أن نلتقي …..#ايلي_شويري نفسك بالسما 💔🥲🙏🇱🇧🇱🇧… pic.twitter.com/PWZyLFJXIn
— Zein El Omr (@ZeinElOmr) May 3, 2023
قد سقط المارد وإسمه سيبقى خالداً لكل الأحيال ……
رحل أهّم من لحّن وغنّى ل لبنان الحبيب
سنبقى نغني معك #بكتب_إسمك_يا_بلادي عالشمس لما بتغيب
لا مالي ولا ولادي على حبّك ما في حبيب .
وداعاً أبها العملاق الكبير من وطني لبنان
الى أن نلتقي …..#ايلي_شويري نفسك بالسما 💔🥲🙏🇱🇧🇱🇧… pic.twitter.com/PWZyLFJXIn
يرحل الكبار وتبقى أعمالهم راسخة فينا#إيلي_شويري رح يبقى اسمك مكتوب عالشمس اللي ما بتغيب
تعازينا لعائلتو وكل محبينو 🙏🏻
— Carole Samaha (@CAROLE_SAMAHA) May 3, 2023
يرحل الكبار وتبقى أعمالهم راسخة فينا#إيلي_شويري رح يبقى اسمك مكتوب عالشمس اللي ما بتغيب
تعازينا لعائلتو وكل محبينو 🙏🏻
اغنياته هي الوطن، محفورة في الزمن ، تتذكّرها الأجيال ولا تُطوى في كفَن.
رحيل الفنان #ايلي_شويري عن ٨٤ عاماً.
بكتب إسمك يا بلادي
عالشمس لْمَا بتغيب
لا مالي ولا ولادي
على حبِّك ما فيه حبيب. pic.twitter.com/CVZWYYvJZL
— Yazbek Wehbe (@YazbekWehbe) May 4, 2023
اغنياته هي الوطن، محفورة في الزمن ، تتذكّرها الأجيال ولا تُطوى في كفَن.
رحيل الفنان #ايلي_شويري عن ٨٤ عاماً.
بكتب إسمك يا بلادي
عالشمس لْمَا بتغيب
لا مالي ولا ولادي
على حبِّك ما فيه حبيب. pic.twitter.com/CVZWYYvJZL
وداعاً الفنان الكبير #ايلي_شويري. برحيلك منكون خسرنا قامة فنيّة ما بتتعوّض.
شكراً لأنك قدّمت للبنان أجمل أغاني، الله يرحمك 💔 pic.twitter.com/qvWMWfznFg
— Amer Zayan (@amerzayyan) May 4, 2023
وداعاً الفنان الكبير #ايلي_شويري. برحيلك منكون خسرنا قامة فنيّة ما بتتعوّض.
شكراً لأنك قدّمت للبنان أجمل أغاني، الله يرحمك 💔 pic.twitter.com/qvWMWfznFg
لمّا تغنّي وتلحّن وتكتب للوطن …
وتصير أعمالك أناشيد الاجيال
بتنزِرع بفكرو
وذاكرتو وأرضو
وما بتموت … #ايلي_شويري
الله معك
— Rima Njeim (@RimaNJEIM) May 4, 2023
لمّا تغنّي وتلحّن وتكتب للوطن …
وتصير أعمالك أناشيد الاجيال
بتنزِرع بفكرو
وذاكرتو وأرضو
وما بتموت … #ايلي_شويري
الله معك