ماغي بو غصن تغرّد عن حالات الموت المُفاجئ: "شباب كتير عم يخسروا حياتن بجلطة"

انذار وبغير انذار شباب كتير عم بخسرو حياتن بجلطة. بعد جائحة كورونا ول vaccin كتران الموت بالجلطة بشكل مخيف. الكبار بالعمر عم يخلّصو بس الشباب 🥲نحنا مش اطباء ليكون عنا الجواب الشافي. بس تساؤل وموضوع كبير منوقف عنده. الله ينجينا من كل شرّ عرضي او مصنّع🙏
— Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) May 2, 2023
انذار وبغير انذار شباب كتير عم بخسرو حياتن بجلطة. بعد جائحة كورونا ول vaccin كتران الموت بالجلطة بشكل مخيف. الكبار بالعمر عم يخلّصو بس الشباب 🥲نحنا مش اطباء ليكون عنا الجواب الشافي. بس تساؤل وموضوع كبير منوقف عنده. الله ينجينا من كل شرّ عرضي او مصنّع🙏