ماغي بو غصن تغرّد عن حالات الموت المُفاجئ: "شباب كتير عم يخسروا حياتن بجلطة"

ماغي بو غصن تغرّد عن حالات الموت المُفاجئ: "شباب كتير عم يخسروا حياتن بجلطة"

تحدّثت الممثلة اللبنانيّة ماغي بو غصن في تغريدةٍ عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن حالات الموت المفاجئ في الآونة الأخيرة بخاصةٍ بين فئة الشباب.

ودوّنت الممثلة ماغي بو غصن في تغريدتها الّتي نالت تفاعلاً كبيراً: "انذار وبغير انذار، شباب كتير عم يخسروا حياتن بجلطة".

وتابعت ماغي بو غصن: "بعد جائحة كورونا والـ vaccin كتران الموت بالجلطة بشكل مخيف. الكبار بالعمر عم يخلّصو بس الشباب! نحنا مش اطباء ليكون عنا الجواب الشافي. بس تساؤل وموضوع كبير منوقف عنده".

وختمت ماغي بو غصن تغريدتها قائلةً: "الله ينجينا من كل شرّ عرضي او مصنّع".