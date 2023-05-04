مايا دياب طالبت بإعدامه: "لن أتراجع عن مطلبي"

مايا دياب طالبت بإعدامه: "لن أتراجع عن مطلبي"

تفاعلت الفنانة اللبنانيّة مايا دياب مع خبر تعرّض طفل في بيروت للاعتداء الجنسي والاغتصاب، وطالبت بإعدام المُغتصِب في تغريدةٍ عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

في التفاصيل، كتبت مايا دياب عبر حسابها الرسمي "أملي بالقضاء اللبناني كبير انو نقدر نوصل لنقضي على هذه الآفات والأمراض النفسيّة الموجودة بالمجتمع لأن بلا محاسبة للمغتصب ما رح يوصل للخوف من التعرّض لطفل بهالطريقة".

وأردفت مايا دياب قائلةً: "الخوف يكمن بالمحاسبة الصحيحة الموجعة، وأنا لطالما طالبت بإعدام القاتل والمغتصب، ولن أتراجع كل حياتي عن هذا المطلب".