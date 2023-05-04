رحمة رياض تتحدّث عن القهر والألم.. هل تبرّأ شقيقها منها؟!

رحمة رياض تتحدّث عن القهر والألم.. هل تبرّأ شقيقها منها؟!

تحدّثت الفنانة العراقيّة رحمة رياض عن القهر والحزن والألم الّذي عاشته بسبب تبرّؤ شقيقها منها، وذلك خلال حلولها ضيفةً على برنامج "سهير شو" مع الإعلاميّة سهير القيسي.

في التفاصيل، سردت الفنانة رحمة رياض حادثة إعلان شقيقها التبرؤ منها في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت رحمة رياض أنها شعرت بالصدمة لكنها سامحت شقيقها بعدما اعتذر لها، وعذرته لأنها تعرف ما تعرّض له من ضغوطات من المجتمع.