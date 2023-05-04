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"أصالة غير مرحّب بها في مصر"... إليكم القصة كاملةً!
فنّ
2023-05-04 | 04:48
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"أصالة غير مرحّب بها في مصر"... إليكم القصة كاملةً!
"أصالة غير مرحّب بها في مصر"... إليكم القصة كاملةً!
لم يمرّ إعلان الفنانة السوريّة أصالة نصري عن حفلها الغنائي في المتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة مرور الكرام، فسرعان ما تصدّر هاشتاغ "الغاء حفل أصالة" و"أصالة غير مرحّب بها في مصر" قائمة الترند على تويتر، فما السبب؟
يعود الجدل الحاصل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر الى إعادة نشر تصريح سابق للفنانة أصالة نصري اعتبره كثيرون "نكراناً لفضل مصر عليها في مسيرتها الفنيّة الطويلة".
وأعرب آخرون عن غضبهم من اختيار فنانة غير مصريّة لإحياء حفل وسط متحف الحضارة المصرية، وهو الأمر الّذي دفع إدارة المتحف القومي للحضارة الى التوضيح "بأن الحفل لم يكن سيقام بالمتحف بالأساس، وإنما في بحيرة القاهرة الملاصقة للمتحف، والتي لا تخضع لسلطة المتحف بأي شكل من الأشكال".
بدورها، ردّت أصالة على حملة مقاطعة حفلها بعبارة "أنا ازددت بمصر شهرةً ومجداً، وما ضفت الا محبّة جديدة لمصر العظيمة".
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أصالة نصري
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