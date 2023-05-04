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النجمة بريانكا شوبرا ضحية جراحة فاشلة: "دخلت في اكتئاب عميق" (صور)

فنّ
2023-05-04 | 07:21
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النجمة بريانكا شوبرا ضحية جراحة فاشلة: &quot;دخلت في اكتئاب عميق&quot; (صور)
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النجمة بريانكا شوبرا ضحية جراحة فاشلة: "دخلت في اكتئاب عميق" (صور)

شاركت النجمة الهندية بريانكا شوبرا مع محبيها، في مقابلة مع البرنامج الإذاعي "The Howard Stern Show"، تجربتها الفاشلة بعد خضوعها لعملية تجميل لأنفها في بداية مسيرتها الفنية وتأثيرها على صحتها العقلية. 
وأعلنت الممثلة أنها "كانت مرحلة مظلمة" في حياتها، وذلك بعدما خضعت لعملية جراحية أوصى بها الطبيب لإزالة ورم في تجويفها الأنفي خلال المراحل الأولى من حياتها المهنية. وقالت: "بعد العملية الجراحية بدا وجهي مختلفًا تمامًا، ودخلت في اكتئاب عميق".

وكشفت بريانكا شوبرا أنها طُردت من ثلاثة أفلام نتيجة الجراحة. وأضافت أنها في ذلك الوقت كانت مقتنعة بأن حياتها المهنية "انتهت قبل أن تبدأ". وأضافت الممثلة أن والدها أشوك تشوبرا هو من شجعها على إجراء الجراحة الترميمية.

ويُذكر أن بريانكا شوبرا ستطلّ على جمهورها قريباً ضمن فيلم هوليوودي عنوانه "Love Again" مع الممثلين النجوم سام هوغان، سيلين ديون وزوجها نيك جوناس.  
 
 

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