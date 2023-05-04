الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
20
o
الجنوب
22
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
قلبي دقّ
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
20
o
الجنوب
22
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
النجمة بريانكا شوبرا ضحية جراحة فاشلة: "دخلت في اكتئاب عميق" (صور)
فنّ
2023-05-04 | 07:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
النجمة بريانكا شوبرا ضحية جراحة فاشلة: "دخلت في اكتئاب عميق" (صور)
شاركت النجمة الهندية بريانكا شوبرا مع محبيها، في مقابلة مع البرنامج الإذاعي "The Howard Stern Show"، تجربتها الفاشلة بعد خضوعها لعملية تجميل لأنفها في بداية مسيرتها الفنية وتأثيرها على صحتها العقلية.
وأعلنت الممثلة أنها "كانت مرحلة مظلمة" في حياتها، وذلك بعدما خضعت لعملية جراحية أوصى بها الطبيب لإزالة ورم في تجويفها الأنفي خلال المراحل الأولى من حياتها المهنية. وقالت: "بعد العملية الجراحية بدا وجهي مختلفًا تمامًا، ودخلت في اكتئاب عميق".
وكشفت بريانكا شوبرا أنها طُردت من ثلاثة أفلام نتيجة الجراحة. وأضافت أنها في ذلك الوقت كانت مقتنعة بأن حياتها المهنية "انتهت قبل أن تبدأ". وأضافت الممثلة أن والدها أشوك تشوبرا هو من شجعها على إجراء الجراحة الترميمية.
ويُذكر أن بريانكا شوبرا ستطلّ على جمهورها قريباً ضمن فيلم هوليوودي عنوانه "Love Again" مع الممثلين النجوم سام هوغان، سيلين ديون وزوجها نيك جوناس.
مصدر
آخر الأخبار
فنّ
النجمة الهندية
بريانكا شوبرا
مقابلة
برنامج إذاعي
تجربة فاشلة
عملية تجميل
أنف
بداية المسيرة الفنية
صحتها العقلية
إزالة ورم
نيك جوناس
سيلين ديون.
التالي
بالسعفة الذهبية الفخرية... مهرجان كان السينمائي يكرّم مايكل دوغلاس!
"أصالة غير مرحّب بها في مصر"... إليكم القصة كاملةً!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
04:53
معلومات للـLBCI: القاضية غادة عون ستستأنف قرار الصرف الصادر بحقها
خبر عاجل
04:53
معلومات للـLBCI: القاضية غادة عون ستستأنف قرار الصرف الصادر بحقها
0
صحف اليوم
00:28
لبنان يستأنف تسجيل السوريين الراغبين بالعودة الطوعية (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:28
لبنان يستأنف تسجيل السوريين الراغبين بالعودة الطوعية (الشرق الأوسط)
0
اقتصاد
2023-05-01
حبيب: لبنان سيستأنف التمويل الإسكاني بالدولار بدعم "العربي للانماء" في غضون أشهر قليلة
اقتصاد
2023-05-01
حبيب: لبنان سيستأنف التمويل الإسكاني بالدولار بدعم "العربي للانماء" في غضون أشهر قليلة
0
أخبار دولية
2023-04-26
إردوغان يقطع مقابلة على الهواء بسبب إصابته بوعكة
أخبار دولية
2023-04-26
إردوغان يقطع مقابلة على الهواء بسبب إصابته بوعكة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أبو الأناشيد الوطنية... الفنان إيلي شويري الذي عاصر الزمن الجميل يرحل عن 84 عاما
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أبو الأناشيد الوطنية... الفنان إيلي شويري الذي عاصر الزمن الجميل يرحل عن 84 عاما
0
فنّ
13:21
الحدث الإستثنائي الضخم... "روائع الموجي" الليلة عبر الـLBCI
فنّ
13:21
الحدث الإستثنائي الضخم... "روائع الموجي" الليلة عبر الـLBCI
0
فنّ
09:06
بالسعفة الذهبية الفخرية... مهرجان كان السينمائي يكرّم مايكل دوغلاس!
فنّ
09:06
بالسعفة الذهبية الفخرية... مهرجان كان السينمائي يكرّم مايكل دوغلاس!
0
فنّ
04:48
"أصالة غير مرحّب بها في مصر"... إليكم القصة كاملةً!
فنّ
04:48
"أصالة غير مرحّب بها في مصر"... إليكم القصة كاملةً!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
رياضة
2023-05-03
زيارة ميسي للسعودية تطيح بآخر خيط يربط النجم الارجنتيني بباريس سان جيرمان الفرنسي
رياضة
2023-05-03
زيارة ميسي للسعودية تطيح بآخر خيط يربط النجم الارجنتيني بباريس سان جيرمان الفرنسي
0
أخبار دولية
11:01
النواب الفرنسيون يصوّتون على إلغاء إلزامية التطعيم ضد كوفيد-19 للعاملين في مجال الصحة
أخبار دولية
11:01
النواب الفرنسيون يصوّتون على إلغاء إلزامية التطعيم ضد كوفيد-19 للعاملين في مجال الصحة
0
أخبار دولية
10:29
الإتحاد الأوروبي يحذّر موسكو من استغلال الهجوم المفترض على الكرملين
أخبار دولية
10:29
الإتحاد الأوروبي يحذّر موسكو من استغلال الهجوم المفترض على الكرملين
0
أخبار دولية
08:24
سبعة قتلى بينهم خمسة أساتذة جراء إطلاق نار في مدرسة بباكستان
أخبار دولية
08:24
سبعة قتلى بينهم خمسة أساتذة جراء إطلاق نار في مدرسة بباكستان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
النشيد الوطني اللبناني حاضر في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى في قطر وغلة لبنان 17 ميدالية ملونة!
تقارير نشرة الاخبار
13:41
النشيد الوطني اللبناني حاضر في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى في قطر وغلة لبنان 17 ميدالية ملونة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
على مدى 4 أيام... البترون تحتفل بمهرجان الربيع
تقارير نشرة الاخبار
13:39
على مدى 4 أيام... البترون تحتفل بمهرجان الربيع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
معضلة خلافة الحاكم مستمرة
تقارير نشرة الاخبار
13:38
معضلة خلافة الحاكم مستمرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أبو الأناشيد الوطنية... الفنان إيلي شويري الذي عاصر الزمن الجميل يرحل عن 84 عاما
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أبو الأناشيد الوطنية... الفنان إيلي شويري الذي عاصر الزمن الجميل يرحل عن 84 عاما
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
قريباً في لبنان... شبكة شحن ذكية للسيارات الكهربائية!
تقارير نشرة الاخبار
13:37
قريباً في لبنان... شبكة شحن ذكية للسيارات الكهربائية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
وفد Transocean إلى لبنان وتوتال استأجرت القاعدة اللوجستية
تقارير نشرة الاخبار
13:36
وفد Transocean إلى لبنان وتوتال استأجرت القاعدة اللوجستية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أزمات البلديات تتزايد... والإدارة من المجلس البلدي الى المحافظ
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أزمات البلديات تتزايد... والإدارة من المجلس البلدي الى المحافظ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الحقيقة المرة-الجزء الاول: هل من امل باسترداد الودائع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الحقيقة المرة-الجزء الاول: هل من امل باسترداد الودائع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
السعودية: لا فيتو ولا دعم لأي مرشح رئاسي!
تقارير نشرة الاخبار
13:31
السعودية: لا فيتو ولا دعم لأي مرشح رئاسي!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:07
إنخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:07
إنخفاض بأسعار المحروقات...
2
منوعات
07:11
نهاية مأساوية لعروسين... بين الحياة والموت بعد ساعات من حفل الزفاف!
منوعات
07:11
نهاية مأساوية لعروسين... بين الحياة والموت بعد ساعات من حفل الزفاف!
3
خبر عاجل
04:44
صرف القاضية غادة عون من الخدمة في قرار صدر عن المجلس التأديبي
خبر عاجل
04:44
صرف القاضية غادة عون من الخدمة في قرار صدر عن المجلس التأديبي
4
خبر عاجل
04:53
معلومات للـLBCI: القاضية غادة عون ستستأنف قرار الصرف الصادر بحقها
خبر عاجل
04:53
معلومات للـLBCI: القاضية غادة عون ستستأنف قرار الصرف الصادر بحقها
5
فنّ
04:42
مايا دياب طالبت بإعدامه: "لن أتراجع عن مطلبي"
فنّ
04:42
مايا دياب طالبت بإعدامه: "لن أتراجع عن مطلبي"
6
أمن وقضاء
04:48
بناءً على شكاوى عدة مقدمة أمام التفتيش القضائي... صرف القاضية غادة عون من الخدمة
أمن وقضاء
04:48
بناءً على شكاوى عدة مقدمة أمام التفتيش القضائي... صرف القاضية غادة عون من الخدمة
7
خبر عاجل
03:13
معلومات للـLBCI: محكمة الإستئناف المدنية الناظرة بالقضايا النقابية ترجىء إصدار القرار بالطعن المقدم حول الظهور الإعلامي للمحامين
خبر عاجل
03:13
معلومات للـLBCI: محكمة الإستئناف المدنية الناظرة بالقضايا النقابية ترجىء إصدار القرار بالطعن المقدم حول الظهور الإعلامي للمحامين
8
فنّ
04:18
النجوم يودّعون ايلي شويري بحزن... وداعاً أيها العملاق!
فنّ
04:18
النجوم يودّعون ايلي شويري بحزن... وداعاً أيها العملاق!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store