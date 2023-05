بالسعفة الذهبية الفخرية... مهرجان كان السينمائي يكرّم مايكل دوغلاس!

سيضيف ممثل هوليوود مايكل دوغلاس جائزة جديدة إلى قائمة جوائزه الطويلة هذا الشهر، عندما يمنحه مهرجان كان السينمائي السعفة الذهبية الفخرية.



وقال منظمو أكبر عرض سينمائي يوم الأربعاء إنهم سيشيدون بالفائز مرتين بالأوسكار في حفل افتتاح المهرجان يوم 16 أيار تقديرًا "لمسيرته الرائعة فضلاً عن مشاركته في السينما".



ويعرف مايكل دوغلاس، 78 عامًا، بمسيرته المهنية الواسعة التي تشمل أفلامًا مثل "The China Syndrome" و "Basic Instinct" و "Falling Down" و "Behind the Candelabra"، والتي عُرضت جميعها في مهرجان كان.



وبدوره، قال دوغلاس: "إنه دائمًا نَفَس منعش أن تكون في مدينة كان، التي قدمت منذ فترة طويلة منصة رائعة للمبدعين الجريئين، والسمع الفني والتميز في سرد القصص"، مضيفًا: "منذ المرّة الأولى لي هنا في عام 1979 لـThe China Syndrome إلى العرض الأول لي الأخير لفيلم Behind the Candelabra في عام 2013، ذكّرني المهرجان دائمًا أن سحر السينما لا يقتصر فقط على ما نراه على الشاشة ولكن في قدرتها للتأثير على الناس في جميع أنحاء العالم".



ومن بين الفائزين السابقين بالجائزة المخرجة الفرنسية الراحلة أغنيس فاردا والممثلة جودي فوستر.