الحدث الإستثنائي الضخم... "روائع الموجي" الليلة عبر الـLBCI

تعرض الـ"LBCI" الليلة مباشرة على الهواء الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت لبنان والمملكة العربيّة السعوديّة الحدث الإستثنائي الضخم، الذي تُقدّمه الهيئة العامّة للترفيه، "روائع الموجي" للموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي.ليلة ساحرة تحتفي بمسيرة الموسيقار الفنيّة، وتجمع نخبة من كبار نجوم الوطن العربي عبادي الجوهر، أنغام، ماجد المهندس، شيرين عبد الوهاب، صابر الرباعي، وائل جسّار، مي فاروق، وزينة عماد، الذين سيطربون الجمهور بأغنيات خالدة من روائع الموسيقار الراحل.