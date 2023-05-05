هل اعترف معتصم النهار بخيانته لزوجته قبل الطلاق؟

هل اعترف معتصم النهار بخيانته لزوجته قبل الطلاق؟

حلّ الممثل السوري معتصم النهار ضيفاً على برنامج "سهير شو " مع الإعلاميّة سهير القيسي، وتحدّث عن ردّ فعله عندما طلبت منه زوجته السابقة لين برنجكجي الطلاق.

وصرّح الممثل معتصم النهار أنه رفض فكرة الطلاق بالبداية لأنّه يحبّ عائلته كثيراً، وتابع "حاولت أفهم وأعرف شو هي المشكلة الحقيقية فيي وأصلحها".

وردّاً على سؤال "هل لم تكن وفياً لزوجتك؟، أجاب معصتم النهار "ممكن"، الأمر الّذي اعتبره البعض اعترافاً صريحاً منه بخيانة زوجته قبل الطلاق.