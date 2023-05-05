فادي اندراوس يتألّق بروحه الشبابيّة.. أغنية روك ومشاهد خطيرة في الفيديو كليب (فيديو)

فادي اندراوس يتألّق بروحه الشبابيّة.. أغنية روك ومشاهد خطيرة في الفيديو كليب (فيديو)

يتفرّد الفنان فادي اندرواس بنمطه الفنّي الّذي يحاكي روح الشباب، فأطلق أغنية "روك" اسمها "كيف بتنسى حدا"، وهي من كلمات وألحان رامي الشافعي وتوزيع عمر صباغ، وكانت لمسة العازف التركي الشهير ilter kurcala في العزف على الغيتار الشرقي إضافةً مميزة للأغنية.

وظهر فادي اندراوس في الفيديو كليب الذي أخرجه عادل سرحان بروحه المغامرة وجازف بمشاهد القفز بدراجته النارية بعد أكثر من شهرين من التمرينات المكثفة.