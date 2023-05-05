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بعد اتهامه بالسرقة الأدبية... إد شيران يكسب الدعوى المرفوعة ضده
فنّ
2023-05-05 | 06:44
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بعد اتهامه بالسرقة الأدبية... إد شيران يكسب الدعوى المرفوعة ضده
بعد اتهامه بالسرقة الأدبية... إد شيران يكسب الدعوى المرفوعة ضده
كسب نجم موسيقى البوب البريطاني إد شيران الخميس حكماً لصالحه في ختام محاكمته مدنياً في نيويورك بتهمة الإقدام في أغنيته "ثينكينغ آوت لاود" التي حققت نجاحاً عالمياً كبيراً على السرقة الأدبية من أغنية نجم السول الأميركي مارفن غاي الشهيرة "ليتس غِت إت أون".
واعتبرت هيئة المحلفين في محكمة مانهاتن الفدرالية في ختام محاكمة امتدت جلساتها 10 أيام، أن المغني وكاتب الأغنيات والملحّن البالغ 32 عاماً لحّن أغنيته "ثينكينغ آوت لاود" (2014) "بصورة مستقلة" ولم تكن تالياً منسوخة جزئياً عن أغنية الأميركي ذي الأصول الإفريقية مارفن غاي الشهيرة "ليتس غِت إت أون" (1973).
وأفادت صحافية من وكالة فرانس برس كانت حاضرة في قاعة المحكمة بأن شيران الذي واظب على حضور الجلسات منذ 24 نيسان الفائت ونفى خلالها أي انتحال من أغنية مارفن غاي، وقف عند النطق بالحكم، وشكر هيئة المحلفين وعانق أعضاء فريقه.
وأكّد في بيان لدى مغادرته قاعة المحكمة أنه "سعيد جدًا" بكسبه الدعوى التي رأى أن "لا أساس لها"، لكنه أعرب عن شعوره بـ"إحباط" من أن مثل هذه القضية المتعلقة بحقوق المؤلفين الموسيقيين "يمكن أن تصل إلى المحاكم".
وأضاف النجم الذي يحيي راهناً حفلات ضمن جولة في شرق الولايات المتحدة "أنا مجرد رجل يعزف على الغيتار ويحب كتابة الأغنيات لإرضاء الناس".
وتقدّم بالدعوى ورثة إد تاونساند، وهو موسيقي ومنتج شارك في تأليف أغنية غاي، نجم موسيقى السول الأميركية الإفريقية (1939-1984).
واعتبر الورثة في الدعوى أنّ "ثمة تشابهاً كبيراً وعناصر مشتركة واضحة" بين أغنية غاي و"ثينكينغ أوت لاود".
وهذه الدعوى هي الثانية من هذا النوع يكسبها شيران في عام واحد، إذ سبق للمحكمة العليا في لندن أن حكمت لصالحه في نيسان 2022 في دعوى اتهمه فيها موسيقيان بالسرقة الأدبية من أحد أعمالهما في أغنيته الواسعة الانتشار "شيب أوف يو".
ولم يتردد شيران خلال محاكمته في نيويورك بأن يعزف على الغيتار ويغني داخل قاعة المحكمة في نيويورك حيث يمثل في قضية تتعلق بسرقة أدبية لإثبات حسن نيته.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنّ متخصصاً في الموسيقى أشار في إحدى الجلسات إلى أنّ تعاقب النغمات في الأغنيتين متشابه إلى حد ما، وهو ما دفع شيران إلى تأدية الأغنية داخل قاعة المحكمة وهو يعزف على الغيتار.
وأكّد الموسيقي البريطاني أمام المحكمة أنّه كتب في شباط 2014 كلمات أغنيته في منزله بالشراكة مع المغنية وكاتبة الأغاني أيمي وادج التي عادةً ما يتعامل معها.
وكانت أغنية "ثينكينغ أوت لاود" ظهرت عند صدورها في ترتيب أفضل مئة أغنية في الولايات المتحدة، وفاز شيران عنها بجائزة "غرامي" في فئة "أغنية العام" لسنة 2016.
وسبق للدعوى المرفوعة العام 2016 أن رُدَّت سنة 2017 لأسباب إجرائية. وتمثل شركة "سوني" أحد الأطراف فيها.
وكما فعل في نيويورك، حضر إد شيران شخصياً للدفاع عن أغنيته "شايب أوف يو" في المحاكمة السابقة في لندن.
واعتبرت المحكمة اللندنية أن شيران لم يلجأ "لا عمداً ولا سهواً" إلى نسخ جزء من لحن سامي شكري وروس أودونوهيو "أوه واي" (2015) لاستخدامه في أغنيته "شيْب أوف يو".
وخلص القاضي أنتوني زاكارولي آنذاك إلى وجود "مواضع تشابه بديهية" بين الأغنيتين، لكن هذا الشبه البسيط موجود أيضًا "في عدد لا يحصى من أغنيات البوب والروك والفولك والبلوز".
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