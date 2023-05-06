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وسط تفاعل الجمهور...جورج وسوف أحيى أولى حفلاته هذا العام في أوبرا دبي!
فنّ
2023-05-06 | 01:28
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وسط تفاعل الجمهور...جورج وسوف أحيى أولى حفلاته هذا العام في أوبرا دبي!
جورج وسوف أحيى أولى حفلاته هذا العام في أوبرا دبي!
أحيى سلطان الطرب جورج وسوف حفلاً غنائياً يوم الجمعة بالإمارات على مسرح أوبرا دبي، وهو الحفل الأول له هذا العام بعد وفاة ابنه وديع وسوف.
وقدّم وسوف باقة من أشهر أغنياته التي يحبّها جمهوره الذي تفاعل معه بشغف وردّد كلمات أغانيه معه.
ويحيي جورج وسوف حفلا غنائيا في قطر يوم 18 أيار المقبل، كما طرح مؤخرا أغنية بعنوان "نصّ عمري" يرثى فيها ابنه وديع في مرور ذكرى الأربعين على وفاته.
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