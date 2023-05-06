بعدما سجدت في زفافها... زوجة حسن شاكوش مطرودة من المنزل!

بعدما سجدت في زفافها... زوجة حسن شاكوش مطرودة من المنزل!

قبل حوالي شهرين، ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بصور سجود زوجة حسن شاكوش في حفل زواجها من مطرب المهرجانات المصري الشهير.

ويبدو ان الخلافات وقعت بين الثنائي، فحررت ريم طارق بلاغًا ضد زوجها الفنان حسن شاكوش في النيابة العامة المصريّة، واتهمته بطردها من مسكنها وتحفّظه على قائمة المنقولات وإيصال أمانة وكلّ ما يخصّ حقوقها الزوجيّة.