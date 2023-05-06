شذى حسون ترفض مقارنتها برحمة رياض: "فنانة مثلها مثل غيرها"

شذى حسون ترفض مقارنتها برحمة رياض: "فنانة مثلها مثل غيرها"

رفضت الفنانة شذى حسون مقارنتها بزميلتها رحمة رياض، وأعربت عن غضبها من ربط اسمها بالأخيرة، حسب مجلة "لها"

وجاء في تصريح شذى حسون: "رحمة رياض هي فنانة مثلها مثل غيرها، اتمنى لها كل الخير والنجاح، ولكن لا أحب أن يحدث هذا الربط مجدداً، هذه البنت الله يسهّل عليها حياتها، هناك الكثير من الفنانات العراقيات غيرها، أنا فنانة تعبت على نفسي مدة 15 عاماً ولا يمكن أن أقارَن بمن نجح في أغنية أو أغنيتين أخيراً".