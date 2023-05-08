ابنة سيرين عبد النور تتلقى رسالة كراهية: "نكره والدتك".. فكيف ردّت؟

ابنة سيرين عبد النور تتلقى رسالة كراهية: "نكره والدتك".. فكيف ردّت؟

سادت حالة من الصدمة بين روّاد الانترنت بسبب رسالة الكراهية الّتي تلقّتها إبنة الممثلة اللبنانيّة سيرين عبد النور في الساعات الماضية، في سابقةٍ استنكرها الكثيرون.

في التفاصيل، أعادت تاليا رحمة، ابنة سيرين عبد النور، رسالةً وردتها عبر تطبيق انستغرام، وجاء فيها: "نحن نكره والدتك".

بدورها، ردّت ابنة سيرين عبد النور عبر خاصية القصص القصيرة وتساءلت "من أنتم؟ ولماذا تراقبوني أنا ووالدتي؟". وأردفت قائلةً "نحن نكرهك أيضاً".

وأعرب عدد كبير من الناشطين على منصّات التواصل الإجتماعي عن غضبهم من محاولة إقحام إبنة سيرين عبد النور في حروب الكترونيّة لا تخصّها.