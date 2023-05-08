طبيب رونالدو عالج شيرين عبد الوهاب بعد سقوطها.. والأخيرة: "عاملوني إنّي مارادونا"

طبيب رونالدو عالج شيرين عبد الوهاب بعد سقوطها.. والأخيرة: "عاملوني إنّي مارادونا"

بعد تعرّضها لموقفٍ محرج وسقوطها على المسرح أثناء إحياء حفلها في دبي بالإمارات العربيّة المتحدة، كشفت النجمة المصريّة شيرين عبد الوهاب عن تفاصيل جديدة تتعلّق بعلاج قدمها بعد انتهاء الحفل.

في التفاصيل، أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب انّها خضعت للعلاج تحت إشراف الطبيب الخاص بلاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، وذلك في مداخلةٍ ضمن برنامج "الحكاية" مع الإعلامي المصري عمرو أديب.

وسردت شيرين للمشاهدين التفاصيل بالقول "لمّا وقعت جابوا الدكتور اللي بيعالج كريستيانو رونالدو علشان يعالج رجلي. عملّي علاج طبيعي، ونزلت الملعب بسرعة".

وتابعت شيرين عبد الوهاب قائلةً "بقالي ثلاثة أيام بعمل علاج طبيعي وبيربط رجلي بطريقة معينة ريحتني جداً. بشكرهم إنهم اهتمّوا بي وعاملوني إنّي مارادونا".