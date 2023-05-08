زياد برجي ووديع الشيخ يغنّيان "نسّم علينا الهوا" باندماجٍ كبير (فيديو)

زياد برجي ووديع الشيخ يغنّيان "نسّم علينا الهوا" باندماجٍ كبير (فيديو)

نشر عشّاق الفنان وديع الشيخ مقطع فيديو لنجمهم المُفضل وهو يتشارك الغناء مع زميله الفنان زياد برجي في أحد أماكن السهر في العاصمة اللبنانيّة بيروت.

وظهر كلّ من زياد برجي ووديع الشيخ وهمّا يغنّيان على طريقة الديو أغنية "نسّم علينا الهوا" للسيدة فيروز بإحساس كبير.

وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب اندماج وديع الشيخ وزياد برجي أثناء أداء الأغنية.