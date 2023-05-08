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فيلم "غارديينز أوف ذي غالاكسي" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

فنّ
2023-05-08 | 05:50
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فيلم &quot;غارديينز أوف ذي غالاكسي&quot; يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
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فيلم "غارديينز أوف ذي غالاكسي" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

فيلم "غارديينز أوف ذي غالاكسي" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

تبوأ فيلم "غارديينز أوف ذي غالاكسي فوليوم 3" (Guardians of the Galaxy Vol. 3) من استوديوهات "مارفل" صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية بتحقيقه عائدات لا تقل عن 114 مليون دولار في أول عطلة أسبوع يُعرض فيها، بحسب الأرقام الأولية التي أصدرتها شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة الأحد.

واعتبر المحلل في شركة "فرنشايز إنترتاينمنت ريسرتش" ديفيد أ. غروس أن حجم الإيرادات هذا "ممتاز بالنسبة إلى تتمة لأحد أفلام +مارفل+" رغم كونه أدنى من العائدات التي حصدها فيلم آخر من "مارفل" هو "دكتورستراينج أند ذي مالتيفيرس أوف مادنس" (Doctor Strange and the Multiverse of Madness) في عطلة الأسبوع الأولى بعد انطلاق عروضه (187 مليون دولار).

وتتمحور قصة الفيلم على مجموعة مرتزقة بين المجرّات، ويؤدي الأدوار الرئيسية فيه كريس برات وزويه سالدانا وبرادلي كوبر وفين ديزل.

وانتزع "غارديينز أوف ذي غالاكسي" الصدارة من فيلم "ذي سوبر ماريو براذرز. موفي" (The Super Mario Bros. Movie)) الذي تراجع إلى المركز الثاني بإيرادات بلغت 18,6 مليون دولار.

وحلّ ثالثاً في الترتيب فيلم "إيفيل ديد رايز" (Evil Dead Rise) من إنتاج "وورنر براذرز"، محققاً 5,7 ملايين دولار. وتؤدي ليلي ساليفان وأليسا ساذرلاند بطولة الفيلم في دورَي شقيقتين تقاتلان مجموعة من المخلوقات الشيطانية.

وجاء في المرتبة الرابعة فيلم "آر يو ذير غاد؟ إتس مي مارغرت" (Are you there God? It's me, Margaret) الكوميدي الدرامي الذي يتناول مرحلة المراهَقَة ويستند إلى أحد كتب الروائية جودي بلوم، مع عائدات بلغت 3,4 ملايين دولار.

أما المركز الخامس في القائمة فكان من نصيب الكوميديا الرومانسية "لاف أغاين" (Love again)، من بطولة بريانكا تشوبرا جوناس وسام هيوغان، وبلغت عائداته 2,4 مليون دولار. وتشارك في هذا الفيلم النجمة الكندية سيلين ديون غناءً وتمثيلاً إذ تؤدي فيه شخصيتها الخاصة.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في ترتيب الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية هذا الأسبوع:

6- "جون ويك: تشابتر 4" (2,4 ملايين دولار).

7- "دانجنز أند دراغنز: أونر أمونغ ثيفز" (1,5 مليون دولار).

8- "إر" (1,4 مليون دولار).

9- "غي ريتشيز ذي كوفننت" (1,2 مليون دولار).

10- "سيسو" (مليون دولار).
 

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