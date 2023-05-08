غوينيث بالترو تثير الجدل بتصريحاتها... ماذا قالت عن حبيبيها السابقين بن أفليك وبراد بيت؟

وصفت الممثلة غوينيث بالترو زوجها السابق الممثل بن أفليك بأنه "ممتاز" في ممارسة الجنس.

وظهرت النجمة مع بودكاست "Alex Cooper Call Her Daddy"، عندما طُلب منها المقارنة بين حبيبيها السابقين، النجمين براد بيت وبن أفليك، في سلسلة من الأسئلة الشخصية.

وأعلنت بالترو أن براد بيت كان الأفضل في ارتداء الملابس الجميلة والأكثر رومنسية، بينما كان بن أفليك الأكثر إثارةً للجدل.

وبالتالي، فقد تعادل كل من بيت وأفليك عندما سُئلت الممثلة العالمية عن "الأفضل في التقبيل" و"الأفضل في السرير". وقالت: "هذا صعب حقًا، لأن براد كان حب حياتي في ذلك الوقت. وبعد ذلك كان بن ممتازًا".

وفي نهاية المطاف، سُئلت بالترو عن الأفضل بين الإثنين في التمثيل فاختارت اسم الممثل براد بيت.