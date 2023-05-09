سمية الخشاب في روب التخرّج: "دكتوراه فخريّة ولكلّ مجتهد نصيب"

سمية الخشاب في روب التخرّج: "دكتوراه فخريّة ولكلّ مجتهد نصيب"

فاجأت الممثلة المصريّة سمية الخشاب متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على انستغرام بظهورها مرتديةً روب التخرّج لتعلن خبر حصولها على الدكتوراه الفخرية من منظمة الأمم المتحدة للفنون.

ويأتي تكريم سمية الخشاب بالدكتوراه الفخرية تقديراً لمسيرتها الفنيّة، وبدورها شكرت الجميع قائلةً: "لكلّ مجتهد نصيب".