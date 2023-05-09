المنظمة لا صلة لها بالأمم المتحدة... هل دكتوراه سمية الخشاب مزيّفة؟!

المنظمة لا صلة لها بالأمم المتحدة... هل دكتوراه سمية الخشاب مزيّفة؟!

بعدما ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بخبر حصول الفنانة المصريّة سمية الخشاب على دكتوراه فخريّة من منظمة تابعة للأمم المتحدة، كشف موقع " القاهرة 24 " معلومات مفاجئة تبيّن أن الشهادة مزوّرة.

في التفاصيل، نشر الموقع انه "بالبحث وراء هذه المنظمة تبين أنها لا تمت بأي صلة للأمم المتحدة". وتابع "تبين أن المنظمة غير مدرجة بين منظمات وأجهزة الأمم المتحدة، كما أن الموقع الإلكتروني للجهة المكرّمة يفتقر لأدنى المقوّمات المتوفرة بالفعل في مواقع المنظمات الرسمية التابعة للأمم المتحدة".