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رضوى الشربيني تسخر من خلاف حسن شاكوش وزوجته: "كده تطرد بنت الجيران؟"
فنّ
2023-05-09 | 04:50
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رضوى الشربيني تسخر من خلاف حسن شاكوش وزوجته: "كده تطرد بنت الجيران؟"
رضوى الشربيني تسخر من خلاف حسن شاكوش وزوجته: "كده تطرد بنت الجيران؟"
سخرت الإعلاميّة المصريّة رضوى الشربيني من خلاف مطرب المهرجانات حسن شاكوش وزوجته ريم طارق بعد حوالي شهرين على زواجهما.
فقالت رضوى الشربيني "كده يا حسن تطرد بنت الجيران بعد ما سجدت لربنا سجدة شكر قدام الناس كلها علشان اتجوزتك؟ وكمان تدخلها القسم بعد شهرين جواز يا راجل؟".
وتابعت رضوى "تقديرك للراجل اللي معاكي بيتبني بالمواقف والعشرة ودول الإثبات الوحيد فما تسبقوش الأحداث... وتقديرك ليه مش معناه إنك تتنازلي أو تقللي من نفسك علشانه، الله يكون في عونها".
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رضوى الشربيني
حسن شاكوش
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