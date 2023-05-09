في 3 حزيران... لبنان على موعد للقاء عمالقة الفن الأصيل

مهرجان الزمن الجميل أووردس بدورته السادسة يحيي ذاكرة إبداع الفن العربي

مسك ختام اجتماعات لجنة مهرجان الزمن الجميل أووردس لعام 2023، كان بإعلان الموعد المنتظر للجمهور العربي، إذ كشف الممثل القدير صلاح تيزاني من داخل امبراطورية الدكتور هراتش للجمال، تاريخ السبت 3 حزيران 2023 موعداً رسمياً لحفل مهرجان الزمن الجميل عبر قناة الـLBCI، الشاشة اللبنانية الرائدة في العالم العربي والعالم.



24 مكرماً ومكرمة من مختلف مجال الفن سيزينون هذا العام مسرح مهرجان الزمن الجميل، عبر حفل مميز وضخم في كازينو لبنان، كما أعلن رئيس المهرجان الدكتور هراتش عن انضمام فئات جديدة للتكريم كالرياضة والرقص، حيث سيتم تكريم رواد مبدعين ممن أثروا وصنعوا اسماءهم في هذه المجالات، إضافة إلى لوحات راقصة ساحرة ووصلات غنائية تحيي ذكريات زمن الفن الأصيل.



دورة مهرجان الزمن الجميل أووردس لهذا العام، كما اعتدنا سابقاتها في السنوات الماضية، ستكرّم اسماء لامعة لكبار من العصر الذهبي المجيد للفن.



لكن ما يميّز الدورة السادسة لعام 2023 عن سابقتها، هو بمثابة حدث سيجري للمرة الاولى لروّاد الفن المصري من الزمن الجميل، ليتم تكريمهم للمرة الأولى في لبنان ومن على مسرح مهرجان الزمن الجميل أووردس حصراً.



الاجتماع الثالث لأعضاء اللجنة لهذا الموسم وضع اللمسات الأخيرة لتحضيرات تجري على قدم وساق، بإشراف مباشر من الدكتور هراتش ساغبازاريان، وكان فرصة ايضاً للاحتفال بمناسبات سعيدة عديدة، كانت منها مفاجأة الإعلامي زاهي وهبي، حيث أطفأ شمعة عيد ميلاده وسط أجواء المحبة والالفة والفرح.



من على مسرح مهرجان الزمن الجميل ستضيء بيروت عبر أشعة قناة الـLBCI، في تاريخ حزيراني يضيف الى المدينة التي تم اختيارها عاصمة للإعلام العربي، مجداً فنياً يمنح الحب والوفاء والتقدير لصنّاع الفن في زمن جميل من تاريخ لبنان والعالم العربي.



